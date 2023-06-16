Пленарную сессию ПМЭФ будет модерировать политолог Дмитрий Саймс

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет политолог Дмитрий Саймс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что для выступления Владимира Путина на ПМЭФ подготовлен «солидный материал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Саймс (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Саймс (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На пленарке будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почетный президент The National Interest из Вашингтона — Дмитрий Саймс»,— рассказал господин песков журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, ожидается «насыщенное» выступление Владимира Путина, а также диалог главы государства с президентом Алжира. «В данном случае для выступления Путина, действительно, подготовлен очень солидный материал, мы уже говорили: будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и очерчены перспективы на ближнее и среднесрочное будущее»,— добавил он.

Дмитрий Саймс — американский политолог советского происхождения. Он родился в Москве в 1947 году. Является издателем американского журнала «The National Interest». Господин Саймс также вел политическое ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Для участия в мероприятии в Россию 14 июня прибыл президент Алжира. 15 июня Абдельмаджид Теббун и Владимир Путин провели переговоры. В ходе встречи господин Путин отметил, что отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер. Господин Теббун, в свою очередь, заявил, что поддержка России, в том числе обеспечение республики оружием, позволяет сохранять ей независимость.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Россия наращивает Алжир».

Милена Костерева