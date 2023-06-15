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Путин: российско-алжирское взаимодействие имеет весомый потенциал для развития

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца стартовали переговоры президента России Владимира Путина и главы Алжира Абдельмаджида Теббуна. В ходе встречи господин Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер. По итогам переговоров стороны подпишут декларацию об углублении стратегического партнерства.

«Российско-алжирское взаимодействие в настоящее время является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития. По итогам переговоров мы подпишем декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром, которая ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа наших двусторонних отношений»,— сказал российский президент (цитата по ТАСС).

Владимир Путин также отметил, что сотрудничество России и Алжира в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергетических рынках, а координация в рамках многосторонних форматов находится «на хорошем уровне».

Абдельмаджид Теббун, в свою очередь, заявил, что поддержка России, в том числе обеспечение республики оружием, позволяет сохранять ей независимость. Он подчеркнул, что никакое стороннее давление не повлияет на алжиро-российские отношения. «Это свидетельствует о глубине дружбы, которая существует между Алжиром и Российской Федерацией. Наши отношения ничуть не изменились уже 60 лет, Алжир всегда поддерживает Россию»,— сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Трехдневный визит в Россию Абдельмаджида Теббуна начался вечером 14 июня. Алжир проявляет заинтересованность во взаимодействии с Москвой несмотря на санкционное давление на Россию, и заявляет о решимости уже в этом году вступить в БРИКС. В этой ситуации Алжир может стать для России форпостом в Северной Африке и партнером на мировом газовом рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия наращивает Алжир».

Милена Костерева

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