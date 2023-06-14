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Коммерсантъ FM
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Россия наращивает Алжир

Москва обретает форпост в Северной Африке

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун совершает государственный визит в Россию. Главным его итогом станет подписание документа об «углубленном стратегическом партнерстве» двух стран. В условиях санкционного давления на Россию Алжир проявляет заинтересованность во взаимодействии с Москвой и другими ведущими игроками незападного мира и заявляет о решимости уже в этом году вступить в БРИКС. В этой ситуации Алжир может стать для России форпостом в Северной Африке и партнером на мировом газовом рынке.

В аэропорту Внуково-2 президента Алжира Абдельмаджида Теббуна встречали почетный караул и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (справа)

В аэропорту Внуково-2 президента Алжира Абдельмаджида Теббуна встречали почетный караул и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В аэропорту Внуково-2 президента Алжира Абдельмаджида Теббуна встречали почетный караул и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Трехдневный визит в Россию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начался во вторник вечером. В аэропорту Внуково-2 алжирского лидера встречала делегация во главе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, в которую вошли спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и российский посол в Алжире Валерьян Шуваев. Под звуки военного оркестра, исполнившего гимны Алжира и России, Абдельмаджид Теббун проследовал по красной дорожке в соответствии с протоколом визита, имеющего высший в дипломатической практике статус государственного.

«Президент Алжира сказал, что очень доволен тем, что совершает в Россию государственный визит»,— поделился с журналистами первыми впечатлениями от общения с высоким гостем Михаил Богданов. По его словам, отношения двух стран строятся на прочном историческом фундаменте, возникшем еще на этапе становления независимого алжирского государства. «С пятидесятых-шестидесятых годов чувство солидарности, поддержка становления алжирской государственности, борьба за независимость страны — история очень богатая, очень важная, чтобы и молодое поколение, нынешние руководители понимали историю и что это такой солидный фундамент для дальнейшего нашего сотрудничества»,— отметил господин Богданов.

Официальная часть визита началась в среду с участия президента Теббуна в российско-алжирском бизнес-форуме.

«Обращаемся к российским компаниям, будь то частные или государственные, они могут рассчитывать на поддержку Алжира»,— заверил на форуме лидер республики. «Мы призываем российские компании интенсифицировать инвестиции в Алжир. Мы хотим выразить заинтересованность в укреплении отношений в сфере геологоразведки и добычи ресурсов»,— пояснил один из членов алжирской делегации, министр энергетики Мухаммед Аркаб.

Хотя Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке (17% от общего объема торговли РФ со странами Африканского континента), товарооборот двух стран пока составляет скромные $3 млрд.

«Алжир — пользователь торговых преференций ЕАЭС. Мы заинтересованы в подписании соглашения о свободной торговле товарами и готовы содействовать этому, в том числе посредством консультаций в ЕАЭС. Можем сотрудничать в таких сферах, как промышленность, энергетика, банки, геология и недропользование, транспорт и логистика»,— рассказал об ожиданиях Москвы министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Оценивая перспективы российско-алжирского сотрудничества, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович назвал одним из приоритетных направлений энергетику.

«Алжир — один из крупнейших поставщиков газа в ЕС, и европейские политики уговаривают эту арабскую страну увеличить поставки газа. Но в стране растет внутреннее потребление, а увеличение добычи требует масштабных инвестиций. Поставки СПГ Алжир будет увеличивать, а с трубопроводным экспортом ситуация сложнее: Алжир не устраивает позиция Испании по конфликту в Западной Сахаре, в котором Мадрид поддерживает Марокко. Поэтому газопровод из Алжира через Марокко в Испанию перестал функционировать в режиме экспортного маршрута в Европу, осталась в работе лишь подводная труба из Алжира в Испанию»,— рассказал “Ъ” господин Митрахович.

По словам эксперта, сократив поставки на испанский рынок, Алжир перебросил эти объемы в Италию, что позволило последней еще в 2022 году заявлять, что она договорилась с Алжиром о «замене российского газа». Но прироста поставок трубопроводного газа из Алжира в целом на европейский рынок нет. Что касается алжирского СПГ, то его долгосрочные перспективы будут зависеть и от ценовой конъюнктуры в Европе и на альтернативных рынках и, возможно, от соглашений между Россией и Алжиром в рамках Форума стран—экспортеров газа.

«В сложившихся условиях Россия в перспективе могла бы предложить Алжиру если и не полноценный раздел рынков, то координацию в вопросах приоритетных направлений экспорта, противодействия попыткам западных стран вводить механизмы предельных цен на газ, борьбы с дискриминацией газа европейскими политиками как энергетического ресурса,— резюмировал Станислав Митрахович и добавил: — У России есть предложения для Алжира по атомной энергетике, по сельскому хозяйству. Кроме того, Россия и ранее СССР поддерживали именно Алжир по чувствительной теме Западной Сахары».

Как сообщили в канцелярии алжирского президента, в ходе визита в Россию помимо участия в российско-алжирском деловом форуме и Петербургском международном экономическом форуме он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые станут главным событием визита.

Ожидается, что главными темами переговоров станут вопросы укрепления стратегического партнерства, ситуация на Ближнем Востоке, а также сотрудничество на энергетическом рынке.

В свою очередь, газета Al Araby Al Jadeed, ссылаясь на источники, отметила, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным Абдельмаджид Теббун обсудит вопрос о повышении уровня стратегического партнерства двух стран.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан новый документ об «углубленном стратегическом партнерстве», который дополнит Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в апреле 2001 года в ходе визита в Москву тогдашнего президента страны Абдель-Азиза Бутефлики.

Как глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Алжир и Оман

Визит Абдельмаджида Теббуна в Россию, который он совершает по приглашению Владимира Путина, не стал неожиданностью. Контакты сторон в первой половине этого года развиваются по нарастающей. После состоявшегося в январе телефонного разговора первых лиц в феврале Алжир посетила российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, обсудившая вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб. Господина Патрушева, посетившего Алжир уже не первый раз, принял президент Теббун.

А уже в марте в страну отправилась делегация Совета федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко, которая также получила аудиенцию алжирского лидера. И наконец, на прошлой неделе уже в третий раз за последние 15 месяцев Алжир посетил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он побывал в штаб-квартире Народной национальной армии Алжира и обсудил вопросы ВТС с главкомом алжирских вооруженных сил Саидом Шангрихой.

Алжир остается крупнейшим на Африканском континенте и одним из ведущих в мире покупателем российского оружия — суммарная стоимость закупок российских вооружений составляет около 80% алжирского импорта вооружений.

Помимо исторического фундамента двусторонних отношений почвой для сближения России с Алжиром в условиях специальной военной операции на Украине остается подчеркнутое стремление африканского государства сохранить равноудаленность от сторон конфликта.

В декабре прошлого года в интервью газете Le Figaro президент Теббун заявил, что он не поддерживает и не осуждает российскую операцию на Украине. А в марте этого года в интервью телеканалу Al Jazeera глава государства выразил мысль о том, что Алжир смог бы стать посредником в разрешении кризиса на Украине. «Мы одна из немногих стран, которые имеют для этого достаточно доверия»,— заявил алжирский лидер.

Кроме того, в условиях непростых отношений с Западом, включая наиболее проблемную для него бывшую метрополию Францию, Алжир проявляет все большую заинтересованность во взаимодействии с главными игроками незападного мира и заявляет о решимости уже в этом году вступить в БРИКС.

В июне прошлого года президент Теббун в режиме видеоконференции принял участие во встрече «БРИКС плюс». А в мае этого года на встрече с главными редакторами ведущих алжирских СМИ страны он выразил надежду на то, что республика вступит в БРИКС уже в этом году. «БРИКС нам поможет больше, чем к сегодняшнему дню нам помогли другие международные финансовые организации. Капитал банка БРИКС содержит $100 млрд — больше, чем у Всемирного банка. БРИКС будет финансировать наши проекты, мы войдем в их организацию и политически объединимся. Это сила»,— заявил алжирский лидер.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Как Алжир сражался за независимость

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В 1830-х годах Франция возобновила колониальную экспансию, оккупировав север Алжира. В 1848 году страна была объявлена французской территорией и разделена на департаменты. Большинство алжирцев были лишены права занимать высокие государственные посты, служить в некоторых госучреждениях

В 1830-х годах Франция возобновила колониальную экспансию, оккупировав север Алжира. В 1848 году страна была объявлена французской территорией и разделена на департаменты. Большинство алжирцев были лишены права занимать высокие государственные посты, служить в некоторых госучреждениях

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Из-за своего положения большинство алжирцев-рабочих получали меньшую плату, чем рабочие французы, которых называли пье-нуары — «черноногие». Кроме того, 75 % алжирцев были неграмотными. Первое время явное неравноправие не вызвало противоречий: колонисты относились к Алжиру как к родной земле, стремились облагородить ее, не старались уничтожить традиции алжирцев, в том числе их институт старейшин или местную власть на местах. Во французской армии существовали алжирские подразделения, которые сражались за Францию в Первой и Второй мировых войнах, а затем и в Индокитае

Из-за своего положения большинство алжирцев-рабочих получали меньшую плату, чем рабочие французы, которых называли пье-нуары — «черноногие». Кроме того, 75 % алжирцев были неграмотными. Первое время явное неравноправие не вызвало противоречий: колонисты относились к Алжиру как к родной земле, стремились облагородить ее, не старались уничтожить традиции алжирцев, в том числе их институт старейшин или местную власть на местах. Во французской армии существовали алжирские подразделения, которые сражались за Францию в Первой и Второй мировых войнах, а затем и в Индокитае

Фото: AP

О получении Алжиром автономии заговорили в 1918 году после обнародования «Четырнадцати пунктов» Вудро Вильсона (проект мирного договора, завершающего Первую мировую войну). В 1926 году было основано национально-революционное движение «Североафриканская звезда» (Etoile nordafricaine), целью которого было добиться улучшения условий труда рабочих во всех французских колониях Северной Африки. Оно существовало на протяжении трех лет, после чего было упразднено по требованию французских властей. Ему на смену в 1938 году пришел Алжирский народный союз (Union populaire alg&amp;#233;rienne), созданный Ферхатом Аббасом и позднее переименованный в Демократический союз Алжирского манифеста

О получении Алжиром автономии заговорили в 1918 году после обнародования «Четырнадцати пунктов» Вудро Вильсона (проект мирного договора, завершающего Первую мировую войну). В 1926 году было основано национально-революционное движение «Североафриканская звезда» (Etoile nordafricaine), целью которого было добиться улучшения условий труда рабочих во всех французских колониях Северной Африки. Оно существовало на протяжении трех лет, после чего было упразднено по требованию французских властей. Ему на смену в 1938 году пришел Алжирский народный союз (Union populaire algérienne), созданный Ферхатом Аббасом и позднее переименованный в Демократический союз Алжирского манифеста

Фото: AP

Требования о независимости снова зазвучали во время Второй мировой войны. 8 мая 1945 года, в день завершения войны в Европе, в Сетифе состоялась массовая демонстрация, организованная алжирскими националистами. Во время марша полицейским был застрелен 26-летний Бузида Сааля, что вызвало беспорядки, охватившие вскоре и другие населенные пункты. Французская армия ответила на это бойней с применением артиллерии, танков и авиации. Репрессии продолжались несколько месяцев и унесли жизни тысяч алжирцев. По оценкам американского посольства, погибли около 45 тыс. человек

Требования о независимости снова зазвучали во время Второй мировой войны. 8 мая 1945 года, в день завершения войны в Европе, в Сетифе состоялась массовая демонстрация, организованная алжирскими националистами. Во время марша полицейским был застрелен 26-летний Бузида Сааля, что вызвало беспорядки, охватившие вскоре и другие населенные пункты. Французская армия ответила на это бойней с применением артиллерии, танков и авиации. Репрессии продолжались несколько месяцев и унесли жизни тысяч алжирцев. По оценкам американского посольства, погибли около 45 тыс. человек

Фото: Le Monde

Американский журналист тогда писал: «Началось, так сказать, открытие охоты на людей. Колоны действовали в группах по 20 или 30 человек. Прежде чем быть расстрелянными, жертвы должны были рыть себе могилы. Для массового уничтожения алжирских заключенных, их вывозили из города Кеф Эль-Бумба вблизи Гелиополиса. Трупы, облитые бензином, сжигались прямо на площади или в печах для обжига извести. Иногда группы заключенных связывали цепями или веревкой и давили их гусеницами танков. Грудных младенцев брали за ноги, чтобы, размахнувшись, разбивать им головы об камень. Танки и артиллерия, поддержанные авиацией, уничтожали все очаги инакомыслия. Это был верх ужаса»

Американский журналист тогда писал: «Началось, так сказать, открытие охоты на людей. Колоны действовали в группах по 20 или 30 человек. Прежде чем быть расстрелянными, жертвы должны были рыть себе могилы. Для массового уничтожения алжирских заключенных, их вывозили из города Кеф Эль-Бумба вблизи Гелиополиса. Трупы, облитые бензином, сжигались прямо на площади или в печах для обжига извести. Иногда группы заключенных связывали цепями или веревкой и давили их гусеницами танков. Грудных младенцев брали за ноги, чтобы, размахнувшись, разбивать им головы об камень. Танки и артиллерия, поддержанные авиацией, уничтожали все очаги инакомыслия. Это был верх ужаса»

Фото: AP

Для борьбы за независимость в 1947 году была создана «секретная организация» (ОС), бывшая радикальным крылом Движения за торжество демократических свобод. В 1953 году ОС объединилась с группами Демократического союза Алжирского манифеста. Центр организации находился в Египте и Тунисе. Согласно плану организации Алжир был поделен на шесть военных округов. 1 ноября 1954 года был создан Фронт национального освобождения (ФНО), целью которого было достижение независимости страны путем переворота

Для борьбы за независимость в 1947 году была создана «секретная организация» (ОС), бывшая радикальным крылом Движения за торжество демократических свобод. В 1953 году ОС объединилась с группами Демократического союза Алжирского манифеста. Центр организации находился в Египте и Тунисе. Согласно плану организации Алжир был поделен на шесть военных округов. 1 ноября 1954 года был создан Фронт национального освобождения (ФНО), целью которого было достижение независимости страны путем переворота

Фото: AP / Horst Faas

В ночь на 1 ноября 1954 года с атаки повстанцев ряда французских объектов началась война в Алжире. Момент для восстания был выбран благоприятный, поскольку часть французских войск находилась в Индокитае, где к тому времени Франция потеряла часть колоний. Впрочем, повстанцы также не отличались военной мощью: отряды состояли из 500—800 полноценных бойцов и испытывали дефицит оружия

В ночь на 1 ноября 1954 года с атаки повстанцев ряда французских объектов началась война в Алжире. Момент для восстания был выбран благоприятный, поскольку часть французских войск находилась в Индокитае, где к тому времени Франция потеряла часть колоний. Впрочем, повстанцы также не отличались военной мощью: отряды состояли из 500—800 полноценных бойцов и испытывали дефицит оружия

Фото: AP

Одной из самых кровавых акций того времени стала Филиппвильская резня в августе 1955 года. Бойцы Алжира впервые совершили массовое убийство мирного населения (123 человека, в том числе 71 «европеец») в городе Филиппвиль (сейчас — Скикда). В ответ на это французские войска начали истреблять алжирцев сотнями

Одной из самых кровавых акций того времени стала Филиппвильская резня в августе 1955 года. Бойцы Алжира впервые совершили массовое убийство мирного населения (123 человека, в том числе 71 «европеец») в городе Филиппвиль (сейчас — Скикда). В ответ на это французские войска начали истреблять алжирцев сотнями

Фото: AP

В 1956 году независимость получили соседние французские колонии Тунис и Марокко; на территории обеих стран сразу же появились лагеря алжирских повстанцев. В августе окончательно была сформирована Армия национального освобождения, которая составляла вооруженное крыло ФНО. Ее действия сводились к нападениям на армейские конвои, небольшие гарнизоны и посты, подрывы мостов и линий связи. Активно велась информационная война, детям запрещали посещать французские школы, простых алжирцев, успевших европеизироваться, старались приучить к нормам шариата. Подозреваемых в сотрудничестве с французами убивали

В 1956 году независимость получили соседние французские колонии Тунис и Марокко; на территории обеих стран сразу же появились лагеря алжирских повстанцев. В августе окончательно была сформирована Армия национального освобождения, которая составляла вооруженное крыло ФНО. Ее действия сводились к нападениям на армейские конвои, небольшие гарнизоны и посты, подрывы мостов и линий связи. Активно велась информационная война, детям запрещали посещать французские школы, простых алжирцев, успевших европеизироваться, старались приучить к нормам шариата. Подозреваемых в сотрудничестве с французами убивали

Фото: AP

В ответ французы разделили Алжир на районы (квадраты), каждый из которых был закреплен за определенным подразделением, отвечавшим за местную безопасность. Впервые в истории войн широко использовались вертолеты для переброски войск. Осенью 1956 года ФНО применил тактику массового террора, стремясь привлечь к своей борьбе внимание французов и международного сообщества. Почти ежедневно на городских улицах совершались теракты, в которых гибли мирные алжирцы. Это вызвало озабоченность французского правительства и местных жителей

В ответ французы разделили Алжир на районы (квадраты), каждый из которых был закреплен за определенным подразделением, отвечавшим за местную безопасность. Впервые в истории войн широко использовались вертолеты для переброски войск. Осенью 1956 года ФНО применил тактику массового террора, стремясь привлечь к своей борьбе внимание французов и международного сообщества. Почти ежедневно на городских улицах совершались теракты, в которых гибли мирные алжирцы. Это вызвало озабоченность французского правительства и местных жителей

Фото: AP / Lopez

В январе 1957 года в столице началась крупная забастовка, положив начало «битве за Алжир»: Франция ввела в город 10-ю парашютную дивизию, которая проводила по всему городу облавы и обыски, задерживая всех подозреваемых в сотрудничестве с ФНО. Им было разрешено применять пытки, что часто заканчивалось летальным исходом для допрашиваемых. Порядок в Алжире был восстановлен, но мирные французы выступили против своего правительства, поощрявшего пытки

В январе 1957 года в столице началась крупная забастовка, положив начало «битве за Алжир»: Франция ввела в город 10-ю парашютную дивизию, которая проводила по всему городу облавы и обыски, задерживая всех подозреваемых в сотрудничестве с ФНО. Им было разрешено применять пытки, что часто заканчивалось летальным исходом для допрашиваемых. Порядок в Алжире был восстановлен, но мирные французы выступили против своего правительства, поощрявшего пытки

Фото: AP

Чтобы избежать международных санкций, правительство Франции приняло решение согласиться на предложенные США и Великобританией «добрые услуги» в посредничестве. 15 апреля кабинет министров страны был вынужден уйти в отставку. Во Франции начался политический кризис: кандидатуру нового премьер-министра не могли утвердить несколько недель

Чтобы избежать международных санкций, правительство Франции приняло решение согласиться на предложенные США и Великобританией «добрые услуги» в посредничестве. 15 апреля кабинет министров страны был вынужден уйти в отставку. Во Франции начался политический кризис: кандидатуру нового премьер-министра не могли утвердить несколько недель

Фото: AP

13 мая премьер-министром Франции был назначен Пьер Пфлимлен. Он готовился начать переговоры с ФНО, что не устраивало большинство колонистов и французских генералов. Проходившая в тот же день в Алжире демонстрация в память об убитых солдатах переросла в столкновения. Для поддержания порядка был сформирован Комитет общественной безопасности, главой которого стал генерал Рауль Салан. Требования Комитета заключались в принятии новой конституции Франции, а также назначении Шарля де Голля премьер-министром. В случае отказа генералы планировали высадить парашютный десант в Париже. Начался майский путч

13 мая премьер-министром Франции был назначен Пьер Пфлимлен. Он готовился начать переговоры с ФНО, что не устраивало большинство колонистов и французских генералов. Проходившая в тот же день в Алжире демонстрация в память об убитых солдатах переросла в столкновения. Для поддержания порядка был сформирован Комитет общественной безопасности, главой которого стал генерал Рауль Салан. Требования Комитета заключались в принятии новой конституции Франции, а также назначении Шарля де Голля премьер-министром. В случае отказа генералы планировали высадить парашютный десант в Париже. Начался майский путч

Фото: AP

В итоге 13 мая 1958 года пала Четвертая республика. Де Голль, до этого находившийся в политической тени, но пользовавшийся уважением за заслуги в войне, стал премьер-министром

В итоге 13 мая 1958 года пала Четвертая республика. Де Голль, до этого находившийся в политической тени, но пользовавшийся уважением за заслуги в войне, стал премьер-министром

Фото: AP / God

Все это время война в Алжире не прекращалась. В сентябре 1958 года было провозглашено Временное правительство Алжирской республики, которое находилось в Тунисе. Однако борьба ФНО не приносила разультатов: ему не удалось сорвать в Алжире референдум по новой конституции; попытка развернуть террористическую деятельность на территории европейской части Франции была быстро пресечена полицией. Де Голль не видел смысла в вооруженной борьбе и обнародовал пятилетний план экономического развития Алжира («план Константины»), но чтобы угодить ультраправым пообещал крупное военное наступление на партизан. Кроме того, он выдвинул инициативу так называемого «мира храбрых», предусматривавшую амнистию для повстанцев, добровольно сложивших оружие

Все это время война в Алжире не прекращалась. В сентябре 1958 года было провозглашено Временное правительство Алжирской республики, которое находилось в Тунисе. Однако борьба ФНО не приносила разультатов: ему не удалось сорвать в Алжире референдум по новой конституции; попытка развернуть террористическую деятельность на территории европейской части Франции была быстро пресечена полицией. Де Голль не видел смысла в вооруженной борьбе и обнародовал пятилетний план экономического развития Алжира («план Константины»), но чтобы угодить ультраправым пообещал крупное военное наступление на партизан. Кроме того, он выдвинул инициативу так называемого «мира храбрых», предусматривавшую амнистию для повстанцев, добровольно сложивших оружие

Фото: Christophe Marcheux

Наступление на отряды ФНО началось в феврале 1959-го. Военная кампания продолжалась до весны следующего года, и уже в марте командование ФНО приказало своим силам рассредоточиться и действовать группами не более отделения—взвода. К этому времени ФНО потерял убитыми до 50% командного состава, были выведены из строя командующие всеми военными округами. К 1960 году французская армия, по существу, одержала военную победу в Алжире

Наступление на отряды ФНО началось в феврале 1959-го. Военная кампания продолжалась до весны следующего года, и уже в марте командование ФНО приказало своим силам рассредоточиться и действовать группами не более отделения—взвода. К этому времени ФНО потерял убитыми до 50% командного состава, были выведены из строя командующие всеми военными округами. К 1960 году французская армия, по существу, одержала военную победу в Алжире

Фото: AP

1960 год стал «годом Африки» — 17 стран континента получили независимость, но Алжира среди них не было. Только 8 января 1961 года был проведен референдум по вопросу о его судьбе. За предоставление Алжиру независимости высказались 75% населения. В ответ на это ультраправые 21 апреля организовали «Путч генералов», который провалился через несколько дней. Летом 1961 года активные боевые действия в Алжире практически завершились

1960 год стал «годом Африки» — 17 стран континента получили независимость, но Алжира среди них не было. Только 8 января 1961 года был проведен референдум по вопросу о его судьбе. За предоставление Алжиру независимости высказались 75% населения. В ответ на это ультраправые 21 апреля организовали «Путч генералов», который провалился через несколько дней. Летом 1961 года активные боевые действия в Алжире практически завершились

Фото: AP

18 марта 1962 года были подписаны Эвианские соглашения, завершившие войну и открывшие Алжиру путь к независимости. На апрельском референдуме 91% французов высказались в поддержку соглашений. Официально независимость Алжира была провозглашена 5 июля

18 марта 1962 года были подписаны Эвианские соглашения, завершившие войну и открывшие Алжиру путь к независимости. На апрельском референдуме 91% французов высказались в поддержку соглашений. Официально независимость Алжира была провозглашена 5 июля

Фото: AP

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В 1830-х годах Франция возобновила колониальную экспансию, оккупировав север Алжира. В 1848 году страна была объявлена французской территорией и разделена на департаменты. Большинство алжирцев были лишены права занимать высокие государственные посты, служить в некоторых госучреждениях

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Из-за своего положения большинство алжирцев-рабочих получали меньшую плату, чем рабочие французы, которых называли пье-нуары — «черноногие». Кроме того, 75 % алжирцев были неграмотными. Первое время явное неравноправие не вызвало противоречий: колонисты относились к Алжиру как к родной земле, стремились облагородить ее, не старались уничтожить традиции алжирцев, в том числе их институт старейшин или местную власть на местах. Во французской армии существовали алжирские подразделения, которые сражались за Францию в Первой и Второй мировых войнах, а затем и в Индокитае

Фото: AP

О получении Алжиром автономии заговорили в 1918 году после обнародования «Четырнадцати пунктов» Вудро Вильсона (проект мирного договора, завершающего Первую мировую войну). В 1926 году было основано национально-революционное движение «Североафриканская звезда» (Etoile nordafricaine), целью которого было добиться улучшения условий труда рабочих во всех французских колониях Северной Африки. Оно существовало на протяжении трех лет, после чего было упразднено по требованию французских властей. Ему на смену в 1938 году пришел Алжирский народный союз (Union populaire algérienne), созданный Ферхатом Аббасом и позднее переименованный в Демократический союз Алжирского манифеста

Фото: AP

Требования о независимости снова зазвучали во время Второй мировой войны. 8 мая 1945 года, в день завершения войны в Европе, в Сетифе состоялась массовая демонстрация, организованная алжирскими националистами. Во время марша полицейским был застрелен 26-летний Бузида Сааля, что вызвало беспорядки, охватившие вскоре и другие населенные пункты. Французская армия ответила на это бойней с применением артиллерии, танков и авиации. Репрессии продолжались несколько месяцев и унесли жизни тысяч алжирцев. По оценкам американского посольства, погибли около 45 тыс. человек

Фото: Le Monde

Американский журналист тогда писал: «Началось, так сказать, открытие охоты на людей. Колоны действовали в группах по 20 или 30 человек. Прежде чем быть расстрелянными, жертвы должны были рыть себе могилы. Для массового уничтожения алжирских заключенных, их вывозили из города Кеф Эль-Бумба вблизи Гелиополиса. Трупы, облитые бензином, сжигались прямо на площади или в печах для обжига извести. Иногда группы заключенных связывали цепями или веревкой и давили их гусеницами танков. Грудных младенцев брали за ноги, чтобы, размахнувшись, разбивать им головы об камень. Танки и артиллерия, поддержанные авиацией, уничтожали все очаги инакомыслия. Это был верх ужаса»

Фото: AP

Для борьбы за независимость в 1947 году была создана «секретная организация» (ОС), бывшая радикальным крылом Движения за торжество демократических свобод. В 1953 году ОС объединилась с группами Демократического союза Алжирского манифеста. Центр организации находился в Египте и Тунисе. Согласно плану организации Алжир был поделен на шесть военных округов. 1 ноября 1954 года был создан Фронт национального освобождения (ФНО), целью которого было достижение независимости страны путем переворота

Фото: AP / Horst Faas

В ночь на 1 ноября 1954 года с атаки повстанцев ряда французских объектов началась война в Алжире. Момент для восстания был выбран благоприятный, поскольку часть французских войск находилась в Индокитае, где к тому времени Франция потеряла часть колоний. Впрочем, повстанцы также не отличались военной мощью: отряды состояли из 500—800 полноценных бойцов и испытывали дефицит оружия

Фото: AP

Одной из самых кровавых акций того времени стала Филиппвильская резня в августе 1955 года. Бойцы Алжира впервые совершили массовое убийство мирного населения (123 человека, в том числе 71 «европеец») в городе Филиппвиль (сейчас — Скикда). В ответ на это французские войска начали истреблять алжирцев сотнями

Фото: AP

В 1956 году независимость получили соседние французские колонии Тунис и Марокко; на территории обеих стран сразу же появились лагеря алжирских повстанцев. В августе окончательно была сформирована Армия национального освобождения, которая составляла вооруженное крыло ФНО. Ее действия сводились к нападениям на армейские конвои, небольшие гарнизоны и посты, подрывы мостов и линий связи. Активно велась информационная война, детям запрещали посещать французские школы, простых алжирцев, успевших европеизироваться, старались приучить к нормам шариата. Подозреваемых в сотрудничестве с французами убивали

Фото: AP

В ответ французы разделили Алжир на районы (квадраты), каждый из которых был закреплен за определенным подразделением, отвечавшим за местную безопасность. Впервые в истории войн широко использовались вертолеты для переброски войск. Осенью 1956 года ФНО применил тактику массового террора, стремясь привлечь к своей борьбе внимание французов и международного сообщества. Почти ежедневно на городских улицах совершались теракты, в которых гибли мирные алжирцы. Это вызвало озабоченность французского правительства и местных жителей

Фото: AP / Lopez

В январе 1957 года в столице началась крупная забастовка, положив начало «битве за Алжир»: Франция ввела в город 10-ю парашютную дивизию, которая проводила по всему городу облавы и обыски, задерживая всех подозреваемых в сотрудничестве с ФНО. Им было разрешено применять пытки, что часто заканчивалось летальным исходом для допрашиваемых. Порядок в Алжире был восстановлен, но мирные французы выступили против своего правительства, поощрявшего пытки

Фото: AP

Чтобы избежать международных санкций, правительство Франции приняло решение согласиться на предложенные США и Великобританией «добрые услуги» в посредничестве. 15 апреля кабинет министров страны был вынужден уйти в отставку. Во Франции начался политический кризис: кандидатуру нового премьер-министра не могли утвердить несколько недель

Фото: AP

13 мая премьер-министром Франции был назначен Пьер Пфлимлен. Он готовился начать переговоры с ФНО, что не устраивало большинство колонистов и французских генералов. Проходившая в тот же день в Алжире демонстрация в память об убитых солдатах переросла в столкновения. Для поддержания порядка был сформирован Комитет общественной безопасности, главой которого стал генерал Рауль Салан. Требования Комитета заключались в принятии новой конституции Франции, а также назначении Шарля де Голля премьер-министром. В случае отказа генералы планировали высадить парашютный десант в Париже. Начался майский путч

Фото: AP

В итоге 13 мая 1958 года пала Четвертая республика. Де Голль, до этого находившийся в политической тени, но пользовавшийся уважением за заслуги в войне, стал премьер-министром

Фото: AP / God

Все это время война в Алжире не прекращалась. В сентябре 1958 года было провозглашено Временное правительство Алжирской республики, которое находилось в Тунисе. Однако борьба ФНО не приносила разультатов: ему не удалось сорвать в Алжире референдум по новой конституции; попытка развернуть террористическую деятельность на территории европейской части Франции была быстро пресечена полицией. Де Голль не видел смысла в вооруженной борьбе и обнародовал пятилетний план экономического развития Алжира («план Константины»), но чтобы угодить ультраправым пообещал крупное военное наступление на партизан. Кроме того, он выдвинул инициативу так называемого «мира храбрых», предусматривавшую амнистию для повстанцев, добровольно сложивших оружие

Фото: Christophe Marcheux

Наступление на отряды ФНО началось в феврале 1959-го. Военная кампания продолжалась до весны следующего года, и уже в марте командование ФНО приказало своим силам рассредоточиться и действовать группами не более отделения—взвода. К этому времени ФНО потерял убитыми до 50% командного состава, были выведены из строя командующие всеми военными округами. К 1960 году французская армия, по существу, одержала военную победу в Алжире

Фото: AP

1960 год стал «годом Африки» — 17 стран континента получили независимость, но Алжира среди них не было. Только 8 января 1961 года был проведен референдум по вопросу о его судьбе. За предоставление Алжиру независимости высказались 75% населения. В ответ на это ультраправые 21 апреля организовали «Путч генералов», который провалился через несколько дней. Летом 1961 года активные боевые действия в Алжире практически завершились

Фото: AP

18 марта 1962 года были подписаны Эвианские соглашения, завершившие войну и открывшие Алжиру путь к независимости. На апрельском референдуме 91% французов высказались в поддержку соглашений. Официально независимость Алжира была провозглашена 5 июля

Фото: AP

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