Россия наращивает Алжир

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун совершает государственный визит в Россию. Главным его итогом станет подписание документа об «углубленном стратегическом партнерстве» двух стран. В условиях санкционного давления на Россию Алжир проявляет заинтересованность во взаимодействии с Москвой и другими ведущими игроками незападного мира и заявляет о решимости уже в этом году вступить в БРИКС. В этой ситуации Алжир может стать для России форпостом в Северной Африке и партнером на мировом газовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Внуково-2 президента Алжира Абдельмаджида Теббуна встречали почетный караул и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В аэропорту Внуково-2 президента Алжира Абдельмаджида Теббуна встречали почетный караул и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Трехдневный визит в Россию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начался во вторник вечером. В аэропорту Внуково-2 алжирского лидера встречала делегация во главе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, в которую вошли спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и российский посол в Алжире Валерьян Шуваев. Под звуки военного оркестра, исполнившего гимны Алжира и России, Абдельмаджид Теббун проследовал по красной дорожке в соответствии с протоколом визита, имеющего высший в дипломатической практике статус государственного.

«Президент Алжира сказал, что очень доволен тем, что совершает в Россию государственный визит»,— поделился с журналистами первыми впечатлениями от общения с высоким гостем Михаил Богданов. По его словам, отношения двух стран строятся на прочном историческом фундаменте, возникшем еще на этапе становления независимого алжирского государства. «С пятидесятых-шестидесятых годов чувство солидарности, поддержка становления алжирской государственности, борьба за независимость страны — история очень богатая, очень важная, чтобы и молодое поколение, нынешние руководители понимали историю и что это такой солидный фундамент для дальнейшего нашего сотрудничества»,— отметил господин Богданов.

Официальная часть визита началась в среду с участия президента Теббуна в российско-алжирском бизнес-форуме.

«Обращаемся к российским компаниям, будь то частные или государственные, они могут рассчитывать на поддержку Алжира»,— заверил на форуме лидер республики. «Мы призываем российские компании интенсифицировать инвестиции в Алжир. Мы хотим выразить заинтересованность в укреплении отношений в сфере геологоразведки и добычи ресурсов»,— пояснил один из членов алжирской делегации, министр энергетики Мухаммед Аркаб.

Хотя Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке (17% от общего объема торговли РФ со странами Африканского континента), товарооборот двух стран пока составляет скромные $3 млрд.

«Алжир — пользователь торговых преференций ЕАЭС. Мы заинтересованы в подписании соглашения о свободной торговле товарами и готовы содействовать этому, в том числе посредством консультаций в ЕАЭС. Можем сотрудничать в таких сферах, как промышленность, энергетика, банки, геология и недропользование, транспорт и логистика»,— рассказал об ожиданиях Москвы министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Оценивая перспективы российско-алжирского сотрудничества, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович назвал одним из приоритетных направлений энергетику.

«Алжир — один из крупнейших поставщиков газа в ЕС, и европейские политики уговаривают эту арабскую страну увеличить поставки газа. Но в стране растет внутреннее потребление, а увеличение добычи требует масштабных инвестиций. Поставки СПГ Алжир будет увеличивать, а с трубопроводным экспортом ситуация сложнее: Алжир не устраивает позиция Испании по конфликту в Западной Сахаре, в котором Мадрид поддерживает Марокко. Поэтому газопровод из Алжира через Марокко в Испанию перестал функционировать в режиме экспортного маршрута в Европу, осталась в работе лишь подводная труба из Алжира в Испанию»,— рассказал “Ъ” господин Митрахович.

По словам эксперта, сократив поставки на испанский рынок, Алжир перебросил эти объемы в Италию, что позволило последней еще в 2022 году заявлять, что она договорилась с Алжиром о «замене российского газа». Но прироста поставок трубопроводного газа из Алжира в целом на европейский рынок нет. Что касается алжирского СПГ, то его долгосрочные перспективы будут зависеть и от ценовой конъюнктуры в Европе и на альтернативных рынках и, возможно, от соглашений между Россией и Алжиром в рамках Форума стран—экспортеров газа.

«В сложившихся условиях Россия в перспективе могла бы предложить Алжиру если и не полноценный раздел рынков, то координацию в вопросах приоритетных направлений экспорта, противодействия попыткам западных стран вводить механизмы предельных цен на газ, борьбы с дискриминацией газа европейскими политиками как энергетического ресурса,— резюмировал Станислав Митрахович и добавил: — У России есть предложения для Алжира по атомной энергетике, по сельскому хозяйству. Кроме того, Россия и ранее СССР поддерживали именно Алжир по чувствительной теме Западной Сахары».

Как сообщили в канцелярии алжирского президента, в ходе визита в Россию помимо участия в российско-алжирском деловом форуме и Петербургском международном экономическом форуме он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые станут главным событием визита.

Ожидается, что главными темами переговоров станут вопросы укрепления стратегического партнерства, ситуация на Ближнем Востоке, а также сотрудничество на энергетическом рынке.

В свою очередь, газета Al Araby Al Jadeed, ссылаясь на источники, отметила, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным Абдельмаджид Теббун обсудит вопрос о повышении уровня стратегического партнерства двух стран.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан новый документ об «углубленном стратегическом партнерстве», который дополнит Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в апреле 2001 года в ходе визита в Москву тогдашнего президента страны Абдель-Азиза Бутефлики.

Визит Абдельмаджида Теббуна в Россию, который он совершает по приглашению Владимира Путина, не стал неожиданностью. Контакты сторон в первой половине этого года развиваются по нарастающей. После состоявшегося в январе телефонного разговора первых лиц в феврале Алжир посетила российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, обсудившая вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб. Господина Патрушева, посетившего Алжир уже не первый раз, принял президент Теббун.

А уже в марте в страну отправилась делегация Совета федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко, которая также получила аудиенцию алжирского лидера. И наконец, на прошлой неделе уже в третий раз за последние 15 месяцев Алжир посетил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он побывал в штаб-квартире Народной национальной армии Алжира и обсудил вопросы ВТС с главкомом алжирских вооруженных сил Саидом Шангрихой.

Алжир остается крупнейшим на Африканском континенте и одним из ведущих в мире покупателем российского оружия — суммарная стоимость закупок российских вооружений составляет около 80% алжирского импорта вооружений.

Помимо исторического фундамента двусторонних отношений почвой для сближения России с Алжиром в условиях специальной военной операции на Украине остается подчеркнутое стремление африканского государства сохранить равноудаленность от сторон конфликта.

В декабре прошлого года в интервью газете Le Figaro президент Теббун заявил, что он не поддерживает и не осуждает российскую операцию на Украине. А в марте этого года в интервью телеканалу Al Jazeera глава государства выразил мысль о том, что Алжир смог бы стать посредником в разрешении кризиса на Украине. «Мы одна из немногих стран, которые имеют для этого достаточно доверия»,— заявил алжирский лидер.

Кроме того, в условиях непростых отношений с Западом, включая наиболее проблемную для него бывшую метрополию Францию, Алжир проявляет все большую заинтересованность во взаимодействии с главными игроками незападного мира и заявляет о решимости уже в этом году вступить в БРИКС.

В июне прошлого года президент Теббун в режиме видеоконференции принял участие во встрече «БРИКС плюс». А в мае этого года на встрече с главными редакторами ведущих алжирских СМИ страны он выразил надежду на то, что республика вступит в БРИКС уже в этом году. «БРИКС нам поможет больше, чем к сегодняшнему дню нам помогли другие международные финансовые организации. Капитал банка БРИКС содержит $100 млрд — больше, чем у Всемирного банка. БРИКС будет финансировать наши проекты, мы войдем в их организацию и политически объединимся. Это сила»,— заявил алжирский лидер.

Сергей Строкань