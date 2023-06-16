В производство оборудования по обеззараживанию медотходов в Башкирии вложат 1,1 млрд рублей

АО «Стериум» планирует инвестировать 1,1 млрд руб. в строительство на территории ОЭЗ «Алга» предприятия по производству оборудования по обеззараживанию медицинских отходов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Премьер-министр республики Андрей Назаров и председатель совета директоров компании Александр Подсекин подписали соглашение о намерении на площадке Петербургского международного экономического форума.

Проект планируется реализовать в три этапа. На первом этапе компания инвестировала в создание завода обеззараживания отходов в Иглино 250 млн руб. На втором аналогичный завод построят в Стерлитамаке, затем там же будет запущено сборочное производство.

«Стериум сервис» (входит в группу компаний АО «Стериум») уже реализует на территории Башкирии инвестпроект по созданию предприятия по централизованному обеззараживанию медицинских отходов в Иглинском районе. На объекте завершены строительно-монтажные работы, его запуск запланирован на конец июня, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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