Праймериз не всем по силам

Региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) в Республике Хакасия подвело итоги электронного предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты верховного совета. Судя по результатам праймериз, фракцию единороссов, в которой сегодня насчитывается 20 человек, ожидают значительные кадровые изменения. Победителями на своих территориях оказались только шестеро действующих депутатов, еще шестеро сохраняют шансы попасть в новый состав через региональные группы партсписка. Заметное обновление ожидает и партийную фракцию в заксобрании Кузбасса. Там праймериз оказались непреодолимым барьером для ряда известных политиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победителями праймериз на своих территориях в Хакасии оказались только шестеро действующих депутатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Победителями праймериз на своих территориях в Хакасии оказались только шестеро действующих депутатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сайте электронного предварительного голосования ЕР опубликованы результаты праймериз, стартовавших 22 мая и завершившихся 28-го. Предварительное голосование состоялось в том числе по выборам в сибирские парламенты — верховный совет (ВС) Республики Хакасия и законодательное собрание Кемеровской области.

В Хакасии праймериз прошли в условиях высокой конкуренции. Всего было зарегистрировано 254 участника, претендовавших на то, чтобы быть выдвинутыми на выборы от ЕР в одномандатных округах или в региональных группах партсписка. «Конкурс среди участников составил в среднем пять человек на один кандидатский мандат (с учетом шедших одновременно праймериз на выборах горсовета Абакана.— „Ъ“)»,— сообщил секретарь РО ЕР, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. Число проголосовавших в региональном отделении он не уточнил.

25 депутатов ВС избираются в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам, разбитым на общереспубликанскую часть и региональные группы. В седьмом созыве, сформированном по итогам выборов в 2018 году, в составе фракции «Единой России» — 20 депутатов. 13 из них были избраны в одномандатных округах, семь — по списку. Свои кандидатуры выставили 12 действующих депутатов. Как ранее сообщал „Ъ-Сибирь“, в этом списке нет спикера Владимира Штыгашева, возглавляющего ВС с начала 1990-х, его первого заместителя Юрия Шпигальских, а также руководителя фракции ЕР Светланы Могилиной.

Шестеро из действующих депутатов выиграли праймериз: Алексей Тихонович, Геннадий Шаповаленко, Геннадий Канзычаков, Роман Челтыгмашев, Владимир Санников и Евгений Челтыгмашев (является независимым депутатом и не входит в состав фракции ЕР). Еще шестеро заняли вторые и третьи места, сохранив шансы быть включенными в региональные группы и, следовательно, в дальнейшем получить депутатские мандаты. В их числе, например, Петр Воронин, который занимает пост председателя комитета республиканского парламента по аграрной политике, продовольствию и землепользованию. Вторым в территории №13 оказался депутат ВС Александр Масалов, сразу за ним — его коллега Денис Кабанов. Победил же сенатор от законодательной власти Хакасии Александр Жуков. В случае переизбрания в члены Совета федерации он оставит мандат вакантным, и его заместит другой кандидат из партсписка.

В подавляющей части территорий наибольшее число голосов набрали претенденты, ранее не работавшие в ВС и представляющие разные слои общества. Среди них директор ООО «Абазинский рудник» Виталий Михеев и управляющий директор АО «Русал Саяногорский алюминиевый завод» Евгений Щербаков (он обошел единственного участника СВО в списке претендентов — Александра Пащенко), директора школ Любовь Черчинская и Екатерина Серякова, пенсионер Валерий Марков, индивидуальный предприниматель Вячеслав Лесков и др.

В числе победителей праймериз оказалась и глава Алтайского района региона Ирина Войнова. Как писал „Ъ-Сибирь“, до сентября прошлого года она работала заместителем главы республики Валентина Коновалова. В территории №6 участие в голосовании принимал спикер абаканского горсовета Альберт Тупикин. Но он занял только пятое место, проиграв, среди прочих, и своему коллеге — депутату того же горсовета Елене Крикьянц. Не удалось господину Тупикину выиграть праймериз и на выборах в горсовет Абакана. В этом случае он уступил заведующей детсадом «Варенька» Ирине Шикиной.

«Особенностью прошедшего предварительного голосования стал его количественный и качественный состав: много медийных и уважаемых участников на территориях. Поэтому в плане результатов каких-либо особых сюрпризов не было — в каждом из округов на победу могли рассчитывать три-пять сильных кандидатов. И в этом смысле внутренние выборы единороссов могут дать фору тем, которые пройдут в Хакасии в сентябре. Дело в том, что у других партий нет такого большого кадрового резерва в республике, поэтому зачастую соперники „Единой России“ выставляют на выборы „ноунеймов“»,— оценил итоги голосования политолог Михаил Верхотуров.

Кадровые изменения предстоят и фракции единороссов в законодательном собрании Кемеровской области. В регионе в праймериз приняло участие 163 тыс. избирателей (8,5% от их общего числа в регионе). «У регионального парламента будет новое лицо, поскольку всего 22 действующих депутата заксобрания стали победителями предварительного голосования, а 24 человека — это абсолютно новые лица для областного парламента»,— сообщил журналистам секретарь РО ЕР, сенатор Алексей Синицын. В настоящее время во фракцию ЕР входят 38 депутатов заксобрания из 46.

Господин Синицын отметил, что само голосование не было «чистым междусобойчиком, где партия сама что-то решает». В ряде случаев известные в регионе политики проиграли и не будут участвовать в выборах. Так, член Совета федерации от заксобрания Дмитрий Кузьмин уступил ветерану СВО Константину Огию, депутат областного парламента Тереза Геворгян — новокузнецкому журналисту Ростиславу Бардокину, руководитель фракции ЕР в кемеровском горсовете Александр Курасов — руководителю областного союза потребительских обществ Абуязиту Сигаури.

Списки кандидатов в депутаты парламентов Хакасии и Кузбасса предстоит утвердить на конференциях региональных отделений «Единой России» в июне.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово