Отчетный удар

Верховный совет Хакасии впервые не принял отчет главы республики коммуниста Валентина Коновалова о работе его правительства. Депутаты фракции «Единая Россия» (ЕР) выступили против почти в полном составе, а представители ЛДПР отказались от голосования из-за несогласия с отдельными положениями документа. При этом позицию своих коллег по партии не поддержал спикер парламента единоросс Владимир Штыгашев. Позицию депутатов он связал с началом избирательной кампании: в сентябре Хакасия будет выбирать губернатора и депутатов своего парламента. Расстроенный господин Штыгашев даже назвал однопартийцев «шпаной» и пригрозил пожаловаться на них председателю ЕР Дмитрию Медведеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Депутаты Верховного совета Хакасии не приняли отчет главы республики коммуниста Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства региона за 2022 год. «Эта команда поступила от "Единой России". На заседании фракции присутствовали семь человек, приняли решение о консолидированном голосовании»,— рассказал сразу после появления результатов на табло спикер Верховного совета единоросс Владимир Штыгашев. «За» проголосовали 23 из 43 присутствовавших на сессии депутатов, «против» — 14, еще шесть — воздержались или не голосовали. Для принятия документа не хватило голосов еще двух парламентариев. В действующем созыве Верховного совета Хакасии ЕР принадлежит 20 мест, КПРФ — 12, ЛДПР — 5, СРЗП — 3, «Коммунистам России» — 2.

Господин Штыгашев не просто раскритиковал решение однопартийцев, но и назвал его «по-человечески непорядочным»: «У каждого депутата есть свое мнение. Никто никому не нанимался быть прислужниками и рабами. Я позвоню Медведеву — председателю партии. Шпана тут расшутилась. Еще никаких выборов нет (официально их назначают позже.— “Ъ”), а начали уже выборную кампанию, остановитесь, управа на всех найдется».

Напомним, что в этом сентябре в Хакасии должны пройти выборы главы республики и депутатов Верховного совета. В четверг, 20 апреля, посетивший регион секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил побороться за место губернатора только что вернувшемуся со специальной военной операции (СВО) депутату Госдумы (ЕР) Сергею Соколу. Последний ответил согласием. Не исключает свое участие в выборах и господин Коновалов, выигравший в 2018 году выборы у представителя ЕР Виктора Зимина. В случае если коммунист дойдет до выборов в этот раз, то это будет первая с 2012 года конкурентная кампания, в которой основной кандидат от федеральных властей не является действующим главой региона.

Отметим, что раскритиковавший коллег господин Штыгашев, бессменно занимающий пост спикера Верховного совета с начала 1990-х годов, не подал заявку на участие в праймериз ЕР. Именно на их основании партия отбирает своих кандидатов на выборы в госсовет. Ни сам политик, ни его однопартийцы пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

Сам господин Коновалов назвал действия депутатов демаршем и неуважением к жителям Хакасии.

«Этот демарш по голосованию "против", очевидно, устроен частью депутатов "Единой России". Если некоторые депутаты от "Единой России" очевидные факты отрицают, то ничем, кроме как политической предвзятостью, я не могу объяснить их поведение»,— сказал он и призвал депутатов «заканчивать быть циничными потребителями и превращаться в победителей».

«Поскольку у нас постановление не принято, следовательно, не приняты и все те предложения, которые здесь прозвучали. Вообще депутаты понимают, что они сделали или нет? Получается, что политическими амбициями все хорошие предложения, которые поступали, перечеркнуты»,— заявил присутствовавший на сессии сенатор от Хакасии Валерий Усатюк (КПРФ). Депутат Верховного совета Галина Кожевникова (КПРФ) пояснила “Ъ”, что голосование за постановление не предполагало оценку работы правительства: речь шла о принятии отчета к сведению и согласовании рекомендаций Верховному совету и правительству о дальнейшей работе. «Часть депутатов от "Справедливой России" и "Единой России" проголосовали "против", то есть они решили отчет к сведению не принимать и ничего себе не рекомендовать»,— сказала она. Сама госпожа Кожевникова охарактеризовала отчет господина Коновалова как «очень объемный (около 150 страниц) и достойный».

Голосовавшие «против» представители «Единой России» свою позицию не объяснили ни в ходе заседания, ни после него.

Член фракции ЛДПР Роман Абрафиков рассказал “Ъ”, что его однопартийцы приняли решение проигнорировать голосование из-за несогласия с отдельными положениями, касающимися бюджетного финансирования.

«Мы считаем, что отчет имеет много обтекаемых и надутых фраз, которые не имеют под собой никакого позитива и не дают основания для того, чтобы за него голосовать»,— сказал он. По его словам, на предварительной встрече с депутатами господин Коновалов не ответил примерно на 90% заданных вопросов.

Прецедентов с непринятием отчета главы республики, по словам представителей КПРФ и ЛДПР, раньше не было. Но господин Абрафиков напомнил, что именно по инициативе фракции ЛДПР два года назад в Хакасии уже после принятия был признан недействующим бюджет региона на 2021 год. С позицией партии тогда согласилась прокуратура, усмотревшая превышение предельно допустимого уровня в 15% ННД, предусмотренного Бюджетным кодексом РФ.

Дарья Решетникова