На Кубани интенсивность движения по автодорогам летом возрастает в 3-4 четыре раза

В Краснодарском крае интенсивность движения по автодорогам в летнее время увеличивается в три-четыре раза по сравнению с межсезоньем, согласно информации с камер видеонаблюдения. Такие данные «Ъ-Кубань» привела компания «Росавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, на федеральной трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк среднесуточная интенсивность весной 2022 года составляла 12 737 авт./сут., летом — 17 082 авт./сут. — прирост примерно на 34%. В текущем году интенсивность в весенний период была равна 12 433 авт./сут. Это позволяет предположить, что интенсивность в летний период 2023 года возрастет примерно до 16 600 авт./сут., прокомментировали изданию в пресс-службе Росавтодора.

В госкомпании уверены, что туристическая привлекательность региона способствует увеличению инвестиций в дорожное хозяйство региона.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации Краснодарского края, в 2023 году курорты региона планируют принять не менее 17,5 млн туристов. В связи с этим в регионе планируют разработать новую меру поддержки отельеров, а также увеличить протяженность пляжей.

Андрей Пугачев