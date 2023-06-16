Суд признал банкротом осужденного гендиректора табачной фабрики в Тамбовской области, находящегося в тюрьме

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего гендиректора ОАО «Моршанская табачная фабрика» Андрея Метальникова. Три года назад он был осужден за уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, на момент начала рассмотрения в суде дела о банкротстве менеджер находился в СИЗО №2 УФСИН по Тамбовской области.

Таким образом суд удовлетворил требования одного из крупнейших кредиторов, по иску которого и было возбуждено дело о банкротстве,— УФНС России по Тамбовской области. 1,19 млрд руб. основного долга включено в реестр требований кредиторов тем же решением суда. В отношении Андрея Метальникова сразу введена процедура реализации имущества до 15 ноября. Финансовым управляющим утвержден Дмитрий Филиппов.

Владелец и экс-гендиректор Моршанской табачной фабрики Андрей Метальников в сентябре 2018 года был приговорен трем годам и десяти месяцам колонии общего режима за подачу ложных деклараций в 2010-2011 годах, в феврале 2020 года бывшего управленца осудили на четыре года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, а в марте 2020-го — признали виновным уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Приговором по совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ущерб бюджету оценивался в 1,19 млрд руб.

Отметим, что в прошлом году суд отказался банкротить Андрея Метальникова, поскольку у него нет никакого имущества, за счет которого были бы возможны возмещение судебных расходов по делу, выплата вознаграждения арбитражному управляющему и собственно расчеты с кредиторами. Однако затем дело было направлено на новое рассмотрение. Приговором Моршанского райсуда установлено, что должник ссылался на то, что на деньги, полученные от доходов ОАО «Моршанская табачная фабрика» за счет неуплаченных налогов в налоговые периоды 2012-2016 годов приобретал недвижимое имущество, которое по притворным сделкам оформлял на своих родственников и родственников своей супруги. Эти сделки можно было бы оспорить в процедуре банкротства, полагают в налоговой.

Процедура наблюдения на Моршанской табачной фабрике была введена в декабре 2018 года. Банкротство одной из старейших в России табачных фабрик изначально пыталось инициировать ООО «Триада», а затем и ФНС. В апреле 2019-го арбитражный суд Тамбовской области признал фабрику банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. ФНС пыталась включить миллиардную задолженность и в реестр требований кредиторов фабрики, но пропустила срок подачи требования. При этом сама сумма требований признается судами обоснованной и подлежащей удовлетворению, но лишь за счет имущества, которое останется после удовлетворения требований других кредиторов, которые включены в реестр.

Подробнее об уголовных делах на табачной фабрике читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Оставил прикурить».

Мария Старикова, Егор Ардашев