ГК «Патриот» построит в Новосибирской области производство садовой техники за 10 млрд рублей

В Новосибирской области ООО «Патриот НСК» (входит в ГК «Патриот») построит промышленно-логистический комплекс. Начало работ планируется в 2024 году, на проектную мощность вывести актив планируется к 2027 году, сообщает правительство Новосибирской области. Инвестиции в создание промышленно-логистического комплекса площадью 100 тыс. кв м. оцениваются в 10 млрд руб. Объем хранения – 150 тыс. паллетомест. Комплекс разместится на площадке 24 га в промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства»,– говорится в сообщении.

По словам генерального директора ООО «Патриот НСК» Дмитрия Мартемьянова, постепенно будет осуществлен перенос производственных линий из Китая в Россию в Новосибирскую область. По его оценкам, это позволит расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции.

ООО «Патриот НСК» занимается транспортной обработкой грузов, зарегистрировано в Москве в августе 2015 года. Совладельцы –Владимир Ушаков (90%) и Дмитрий Мартемьянов (10%). Господину Мартемьянову также принадлежит 100% в московском ООО «СНВ карго», ведущее деятельность в сфере торговли машинами и оборудованием.

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Оксана Павлова