Организаторы ПМЭФ предупредили о сложностях с мобильным интернетом из-за техработ

Росконгресс, являющийся организатором Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предупредил о перебоях с мобильным интернетом сегодня, 16 июня. Причиной названо проведение технических работ.

«Участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi сетью проекта SPIEF2023»,— прокомментировал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводит пресс-служба Росконгресса.

Сегодня на ПМЭФ запланировано выступление Владимира Путина. Вместе с ним в пленарной сессии примет участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который приехал с визитом в Москву. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Лаура Кеффер