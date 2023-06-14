ПМЭФ в цифрах

14 июня открывается Петербургский международный экономический форум. Как ожидается, президент России Владимир Путин приедет на пленарную сессию 16 июня. На ПМЭФ он чаще всего встречался с представителями стран бывшего соцлагеря, арабских государств и Китая. Крупнейший контракт тоже приходится на них — договор о поставке 356 млн тонн нефти в Китай на сумму в $270 млрд. Прошлый форум посетили представители 12 глав и членов правительства иностранных государств. Показатель стал рекордным, но западные политики ПМЭФ проигнорировали.

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