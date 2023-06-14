Президент Алжира выступит вместе с Путиным на пленарном заседании ПМЭФ

На пленарном заседании ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге 16 июня вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выступит президент Алжира Абдельмаджид Теббун. За день до этого они проведут переговоры в Москве. Об этом со ссылкой на помощника главы российского государства Юрия Ушакова сообщает ТАСС.

«Президент Алжира в пятницу будет находиться в Санкт-Петербурге и вместе с нашим руководителем примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, выступит там с докладом»,— цитирует господина Ушакова информагентство.

По словам помощника президента РФ, 15 июня в столице лидеры двух стран подпишут декларацию «об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром». Он добавил, что во время визита президента Алжира будут заключены девять совместных документов.

Напомним, что в среду, 14 июня, официально стартовал Петербургский международный экономический форум — 2023. О том, что размещено на стенде Северной столицы и какие проекты там представлены, читайте в материале «Ъ-СПб».

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