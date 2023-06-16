Когда-то было принято говорить, что Генри Форд, основавший свою компанию 16 июня 1903 года, «посадил Америку на колеса». Едва ли это можно считать преувеличением. Ведь несмотря на то, что наша страна находится в другом полушарии, и семь десятилетий из последних 120 лет практиковала методы ведения экономики далекие от тех, что внедрял на своих производствах заокеанский магнат, слово «Форд» в нашей стране почти что стало нарицательным, синонимом слова «автомобиль». Многие, к слову, до сих пор спорят, на чем путешествовали Ильф и Петров по США. В тексте просто «“Форд” благородного мышиного цвета» — ни названия модели, ни года выпуска. Другие эпизоды из жизни Ford в России, потом в СССР, потом опять в России — в галерее «Автопилота».
Теперь без «Фокусов»
120 лет назад была зарегистрирована Ford Motor Co
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