Теперь без «Фокусов»

Когда-то было принято говорить, что Генри Форд, основавший свою компанию 16 июня 1903 года, «посадил Америку на колеса». Едва ли это можно считать преувеличением. Ведь несмотря на то, что наша страна находится в другом полушарии, и семь десятилетий из последних 120 лет практиковала методы ведения экономики далекие от тех, что внедрял на своих производствах заокеанский магнат, слово «Форд» в нашей стране почти что стало нарицательным, синонимом слова «автомобиль». Многие, к слову, до сих пор спорят, на чем путешествовали Ильф и Петров по США. В тексте просто «“Форд” благородного мышиного цвета» — ни названия модели, ни года выпуска. Другие эпизоды из жизни Ford в России, потом в СССР, потом опять в России — в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На фото: портрет Генри Форда на лини сборки автомобилей Ford Focus завода Ford во Всеволожске Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото До сих пор неизвестно, когда в России появился первый автомобиль марки Ford, но первое официальное представление марки состоялось на Первой международной автомобильной выставке в Петербурге в мае 1907 года. На стенде можно увидеть Ford Model N — предшественника знаменитой Model T. На фото он в центре композиции, однако в глаза бросается вывеска Mercedes и логотип представителя марки — товарищества «Политехник», благодаря циркулю и угольнику больше похожий на символ масонской ложи Фото: РГАКФД Однако идея простого и практичного автомобиля отклика у российских покупателей тогда не нашла. Если в Америке Ford Model T мог позволить себе любой рабочий завода, то в России «Форд» стоимостью в две с лишним тысячи рублей считался не средством передвижения, а дорогой игрушкой, на которую «Жестянка Лиззи» совсем не походила. Для сравнения, месячный заработок наемного шофера составлял от 50 до 70 рублей в месяц Фото: РГАКФД Соревновались «Форды» и в многочисленных автомобильных пробегах, проводившихся в царской России. В 1910 году они проехали «по бездорожью и разгильдяйству» от Петербурга до Киева и вернулись обратно в столицу через Москву, а в 1911 году проделали путь от Петербурга до Севастополя Фото: РГАКФД Интерес к продукции Генри Форда проявляли и в Русской Императорской армии. Летом 1912 года на пробеге легковых автомобилей Военного ведомства можно было увидеть даже небольшой фургон на базе Ford Model T Фото: РГАКФД Первая мировая война не обошлась без «Жестянки Лиззи», в том числе и на наших фронтах. Генералы на автомобилях Ford, конечно, не ездили, но во многих автомобильных и авиационных частях они были. Но большая часть «Фордов» служила в санитарных отрядах Фото: РГАКФД Сегодня это может показаться странным, но книга «классово-чуждого элемента» Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения» не раз издавалась в СССР. Впервые это произошло в 1924 году. В эпоху первых пятилеток ее даже рекомендовали для прочтения управленцам в качестве пособия по улучшению организации труда Фото: РГАКФД Побывавший в 1925 году в США Владимир Маяковский по свежим впечатлениям написал такие строки: «Много ль человеку (даже Форду) надо? Форд — в мильонах фордов, сам же Форд — в аршин. Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада разве мало двух просторнейших машин?» Фото: РГАКФД В том же 1925 году Советский Союз заказал у Ford Motor Company 12 тысяч тракторов Fordson. На предложение построить у нас завод по выпуску тракторов Генри Форд не решился, тем более, что к тому моменту на ленинградском заводе «Красный Путиловец» выпуск советских «Фордзонов» уже наладили без лицензии Фото: РГАКФД Однако спустя несколько лет компания Ford все же решила организовать в СССР автомобильное производство. Началось все со сборки машин. На фото — новенький Ford Model A выезжает из ворот Московского автосборочного завода КИМ. Именно на этом заводе впоследствии производили «Москвичи» Фото: РГАКФД Но главное достижение сотрудничества Советского Союза с компанией Ford — это, конечно же, предприятие в Нижнем Новгороде Фото: РГАКФД Помимо легковых автомобилей ГАЗ-А здесь производили грузовики ГАЗ-АА — аналоги Ford Model A и Ford Model AA, соответственно Фото: РГАКФД В первые годы даже эмблема ГАЗа стилистически напоминала знаменитый логотип компании Ford Фото: РГАКФД Не будет преувеличением сказать, что «обрусевшие форды» стали в СССР главными автомобилями индустриализации и коллективизации. В ходу было выражение «фордизация СССР» Фото: РГАКФД Несмотря на свою капиталистическую сущность, Генри Форд открыто выступал в поддержку государства рабочих и крестьян. Так, в 1930 году в интервью журналу Nations’ Business он сказал: «…в России начинаются строительные работы. Неважно, какая теория скрывается за конкретными делами. Судить нужно по результатам. Я считаю своим долгом помогать любой нации, которая собирается жить собственным трудом, чтобы стать экономически независимой» Фото: FORD В середине 30-х Горьковский автозавод считался крупнейшим автопредприятием в Европе. Он был рассчитан на производство 140 тысяч машин в год. После ГАЗ-А на конвейер встал ГАЗ-M1 — легковой автомобиль, прозванный в народе «Эмка». Модели создавалась на основе Ford Model B Фото: РГАКФД В конце 30-х годов на ГАЗе испытали необычный седан Ford V8 — автомобиль был снабжен передним ведущим мостом. Такую опцию для легковых моделей предлагала фирма Marmon-Herrington, но в Горьком пошли дальше и создали первый в мире серийный полноприводный седан, считающийся сегодня праотцом класса SUV Фото: РГАКФД Самый харизматичный военный внедорожник, поставлявшийся Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны — это, конечно, Willys MB. Но не все «Виллисы» были сделаны на заводе Willys-Overland Motors — по ленд-лизу к нам приходили лицензионные копии, именовавшиеся Ford GPW Фото: РГАКФД Кроме внедорожников, по ленд-лизу поставлялись грузовики Ford G8Т, а также амфибии Ford GPA, ставшие первыми автомобилями такого класса в Красной армии. Фордовские афмибии использовались в разведке и при наведении переправ через реки. После войны конструкцию амфибии скопировали на ГАЗе и выпускали для Советской армии Фото: РГАКФД Новой серьезной встречей советского человека с продукцией компании Ford можно считать американскую выставку в московском парке Сокольники, прошедшую в 1959 году. На фото: Ford Thunderbird Фото: РГАКФД Генри Форд-младший в 1970 году прилетал в Москву с визитом. Как писала New York Times, целью поездки было сотрудничество с СССР в строительстве нового большого завода грузовиков. Однако история не получила продолжения. Есть и еще одна легенда, связанная с этим визитом. Якобы, заокеанский промышленник хотел купить у нас лицензию на выпуск в США микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность». Но американцу отказали Фото: РГАКФД В 1999 году Ford Motor Company подписала инвестиционные соглашения с Министерством экономики РФ и Правительством Ленинградской области о строительстве автомобильного завода полного цикла в городе Всеволожске. Запуск производства Ford Focus состоялся в 2002 году. Это было первое автосборочное предприятие в нашей стране, полностью принадлежавшее иностранному капиталу. На фото: один из цехов в день открытия завода, 2002 год Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото В апреле 2006 года на заводе Ford во Всеволожске состоялась торжественная церемония сдачи с конвейера 100.000 автомобиля Ford Focus Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Компания продавала в России не только собираемый тут Focus, но и друге свои актуальные модели Ford. Привозили к нам и концепты. На фото: Ford Losis на Московском международном автомобильном салоне в 2006 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В октябре 2007 года компания отметила столетие своего пребывания в России, в честь чего прошло празднование в Манеже Кадетского корпуса. На фото: управляющий директор и президент Ford в России Найджел Брэкенбери выступает на мероприятии Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Работу завода во Всеволожске часто сотрясали забастовки трудового коллектива. Первый трудовой спор начался осенью 2005 года. Тогда рабочие требовали 30-процентной прибавки к зарплате и проводили часовые и недельные «Итальянские забастовки», отказываясь от работы в сверхурочные часы. В результате руководство завода подняло им зарплату на 14,25 процентов. Однако позже трудовые споры доходили и до остановки конвейера. На фото: лидер профсоюза завода «Форд мотор компани» Алексей Этманов (справа) во время встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова (второй слева) с профсоюзным активом завода Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Были и другие протесты. Символическую акцию по уничтожению одного из автомобилей марки Ford провел Союз православных хоругвеносцев у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской пощади в Москве 4 ноября 2007 года. Скандал возник после отказа руководства завода пропустить на свою территорию дьякона Андрея Кураева в церковном одеянии, отказ был мотивирован тем, что на заводе работают приверженцы различных религий. Участники символического уничтожения автомобиля Ford призывали, как писали тогда в «Фонтанка.ру», «"объявить бойкот обнаглевшей американской автомобильной фирме", которая, по их мнению, учит "«аборигенов» из России правилам «толерантности» и оскорбляет духовный сан и звание священнослужителя Русской Православной Церкви"» Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин / купить фото С властями же проблем не возникало. На фото: губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков (слева) и вице-президент по производству Ford Джим Тетро во время презентации автомобиля Ford Focus третьего поколения на заводе Ford во Всеволожске, февраль 2008 года Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Президент и исполнительный директор компании Ford of Europe Джон Флеминг посетил открытие Московского международного автомобильного салона, который прошел в Москве в августе 2008 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В течение почти десяти лет Ford Focus возглавлял рейтинг самых продаваемых иномарок в РФ. Сегодня, когда модель уже не производят во Всеволожске, этот автомобиль продолжает фигурировать в десятке самых востребованных в стране автомобилей с пробегом. На фото: стенд марки Ford на Московском международном автосалоне в 2010 году Фото: Коммерсантъ / Николай Королев / купить фото В феврале 2011 года было объявлено о создании Ford Sollers — совместном предприятии Ford и российской компании Sollers. На фото: слева направо: председатель совета директоров, исполнительный директор Ford of Europe Стивен Одел, председатель правительства России Владимир Путин, генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим Швецов и председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимир Дмитриев на церемонии подписания соглашения о создании совместного предприятия между «Форд мотор компании» и «Соллерс», которая прошла в Московском государственном университете путей сообщения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото СП Ford Sollers выпускал во Всеволожске Mondeo и Focus, в Елабуге — Transit, Kuga, Explorer, Galaxy и C-Max, в Набережных Челнах — Ecosport и Fiesta. Кроме того, в сентябре 2015 года Ford Sollers запустил в Елабуге первый в России завод по производству двигателей иностранного бренда. На фото: завод по производству двигателей СП Ford Sollers Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Исполнительный директор компании Ford Motors Марк Филдс (слева) и генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов (справа) во время презентации кроссовера Ford EcoSport Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй слева) во время рабочей поездки в Набережные Челны посетил завод «Форд Соллерс — Набережные Челны» вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым (второй справа) и генеральным директором «Соллерс» Вадимом Швецовым (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Однако из-за спада продаж Ford объявил в марте 2019 года о решении прекратить производство в России легковых автомобилей Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Завод во Всеволожске был официально закрыт 20 июня 2019 года, за три недели до своего 17-летия. К сентябрю 2019 года его законсервировали и уволили последних сотрудников. На фото: участники митинга рабочих завода, которые пытались добиться компенсаций за увольнение по европейской схеме компании Ford с выплатой зарплаты за два года Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото В октябре 2022 года компания Ford Motor Company объявила, что финализировала сделку по выходу из СП «Форд Соллерс». В Ford пояснили, что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. Это произошло еще 2 марта, когда компания заявила о «немедленной» приостановке работы Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Как утверждают бывшие сотрудники Ford Sollers, служебную почту c доменом ford.com им отключили практически сразу после начала военной операции на Украине Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото Следующая фотография 1 / 38 На фото: портрет Генри Форда на лини сборки автомобилей Ford Focus завода Ford во Всеволожске Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото До сих пор неизвестно, когда в России появился первый автомобиль марки Ford, но первое официальное представление марки состоялось на Первой международной автомобильной выставке в Петербурге в мае 1907 года. На стенде можно увидеть Ford Model N — предшественника знаменитой Model T. На фото он в центре композиции, однако в глаза бросается вывеска Mercedes и логотип представителя марки — товарищества «Политехник», благодаря циркулю и угольнику больше похожий на символ масонской ложи Фото: РГАКФД Однако идея простого и практичного автомобиля отклика у российских покупателей тогда не нашла. Если в Америке Ford Model T мог позволить себе любой рабочий завода, то в России «Форд» стоимостью в две с лишним тысячи рублей считался не средством передвижения, а дорогой игрушкой, на которую «Жестянка Лиззи» совсем не походила. Для сравнения, месячный заработок наемного шофера составлял от 50 до 70 рублей в месяц Фото: РГАКФД Соревновались «Форды» и в многочисленных автомобильных пробегах, проводившихся в царской России. В 1910 году они проехали «по бездорожью и разгильдяйству» от Петербурга до Киева и вернулись обратно в столицу через Москву, а в 1911 году проделали путь от Петербурга до Севастополя Фото: РГАКФД Интерес к продукции Генри Форда проявляли и в Русской Императорской армии. Летом 1912 года на пробеге легковых автомобилей Военного ведомства можно было увидеть даже небольшой фургон на базе Ford Model T Фото: РГАКФД Первая мировая война не обошлась без «Жестянки Лиззи», в том числе и на наших фронтах. Генералы на автомобилях Ford, конечно, не ездили, но во многих автомобильных и авиационных частях они были. Но большая часть «Фордов» служила в санитарных отрядах Фото: РГАКФД Сегодня это может показаться странным, но книга «классово-чуждого элемента» Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения» не раз издавалась в СССР. Впервые это произошло в 1924 году. В эпоху первых пятилеток ее даже рекомендовали для прочтения управленцам в качестве пособия по улучшению организации труда Фото: РГАКФД Побывавший в 1925 году в США Владимир Маяковский по свежим впечатлениям написал такие строки: «Много ль человеку (даже Форду) надо? Форд — в мильонах фордов, сам же Форд — в аршин. Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада разве мало двух просторнейших машин?» Фото: РГАКФД В том же 1925 году Советский Союз заказал у Ford Motor Company 12 тысяч тракторов Fordson. На предложение построить у нас завод по выпуску тракторов Генри Форд не решился, тем более, что к тому моменту на ленинградском заводе «Красный Путиловец» выпуск советских «Фордзонов» уже наладили без лицензии Фото: РГАКФД Однако спустя несколько лет компания Ford все же решила организовать в СССР автомобильное производство. Началось все со сборки машин. На фото — новенький Ford Model A выезжает из ворот Московского автосборочного завода КИМ. Именно на этом заводе впоследствии производили «Москвичи» Фото: РГАКФД Но главное достижение сотрудничества Советского Союза с компанией Ford — это, конечно же, предприятие в Нижнем Новгороде Фото: РГАКФД Помимо легковых автомобилей ГАЗ-А здесь производили грузовики ГАЗ-АА — аналоги Ford Model A и Ford Model AA, соответственно Фото: РГАКФД В первые годы даже эмблема ГАЗа стилистически напоминала знаменитый логотип компании Ford Фото: РГАКФД Не будет преувеличением сказать, что «обрусевшие форды» стали в СССР главными автомобилями индустриализации и коллективизации. В ходу было выражение «фордизация СССР» Фото: РГАКФД Несмотря на свою капиталистическую сущность, Генри Форд открыто выступал в поддержку государства рабочих и крестьян. Так, в 1930 году в интервью журналу Nations’ Business он сказал: «…в России начинаются строительные работы. Неважно, какая теория скрывается за конкретными делами. Судить нужно по результатам. Я считаю своим долгом помогать любой нации, которая собирается жить собственным трудом, чтобы стать экономически независимой» Фото: FORD В середине 30-х Горьковский автозавод считался крупнейшим автопредприятием в Европе. Он был рассчитан на производство 140 тысяч машин в год. После ГАЗ-А на конвейер встал ГАЗ-M1 — легковой автомобиль, прозванный в народе «Эмка». Модели создавалась на основе Ford Model B Фото: РГАКФД В конце 30-х годов на ГАЗе испытали необычный седан Ford V8 — автомобиль был снабжен передним ведущим мостом. Такую опцию для легковых моделей предлагала фирма Marmon-Herrington, но в Горьком пошли дальше и создали первый в мире серийный полноприводный седан, считающийся сегодня праотцом класса SUV Фото: РГАКФД Самый харизматичный военный внедорожник, поставлявшийся Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны — это, конечно, Willys MB. Но не все «Виллисы» были сделаны на заводе Willys-Overland Motors — по ленд-лизу к нам приходили лицензионные копии, именовавшиеся Ford GPW Фото: РГАКФД Кроме внедорожников, по ленд-лизу поставлялись грузовики Ford G8Т, а также амфибии Ford GPA, ставшие первыми автомобилями такого класса в Красной армии. Фордовские афмибии использовались в разведке и при наведении переправ через реки. После войны конструкцию амфибии скопировали на ГАЗе и выпускали для Советской армии Фото: РГАКФД Новой серьезной встречей советского человека с продукцией компании Ford можно считать американскую выставку в московском парке Сокольники, прошедшую в 1959 году. На фото: Ford Thunderbird Фото: РГАКФД Генри Форд-младший в 1970 году прилетал в Москву с визитом. Как писала New York Times, целью поездки было сотрудничество с СССР в строительстве нового большого завода грузовиков. Однако история не получила продолжения. Есть и еще одна легенда, связанная с этим визитом. Якобы, заокеанский промышленник хотел купить у нас лицензию на выпуск в США микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность». Но американцу отказали Фото: РГАКФД В 1999 году Ford Motor Company подписала инвестиционные соглашения с Министерством экономики РФ и Правительством Ленинградской области о строительстве автомобильного завода полного цикла в городе Всеволожске. Запуск производства Ford Focus состоялся в 2002 году. Это было первое автосборочное предприятие в нашей стране, полностью принадлежавшее иностранному капиталу. На фото: один из цехов в день открытия завода, 2002 год Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото В апреле 2006 года на заводе Ford во Всеволожске состоялась торжественная церемония сдачи с конвейера 100.000 автомобиля Ford Focus Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Компания продавала в России не только собираемый тут Focus, но и друге свои актуальные модели Ford. Привозили к нам и концепты. На фото: Ford Losis на Московском международном автомобильном салоне в 2006 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В октябре 2007 года компания отметила столетие своего пребывания в России, в честь чего прошло празднование в Манеже Кадетского корпуса. На фото: управляющий директор и президент Ford в России Найджел Брэкенбери выступает на мероприятии Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Работу завода во Всеволожске часто сотрясали забастовки трудового коллектива. Первый трудовой спор начался осенью 2005 года. Тогда рабочие требовали 30-процентной прибавки к зарплате и проводили часовые и недельные «Итальянские забастовки», отказываясь от работы в сверхурочные часы. В результате руководство завода подняло им зарплату на 14,25 процентов. Однако позже трудовые споры доходили и до остановки конвейера. На фото: лидер профсоюза завода «Форд мотор компани» Алексей Этманов (справа) во время встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова (второй слева) с профсоюзным активом завода Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Были и другие протесты. Символическую акцию по уничтожению одного из автомобилей марки Ford провел Союз православных хоругвеносцев у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской пощади в Москве 4 ноября 2007 года. Скандал возник после отказа руководства завода пропустить на свою территорию дьякона Андрея Кураева в церковном одеянии, отказ был мотивирован тем, что на заводе работают приверженцы различных религий. Участники символического уничтожения автомобиля Ford призывали, как писали тогда в «Фонтанка.ру», «"объявить бойкот обнаглевшей американской автомобильной фирме", которая, по их мнению, учит "«аборигенов» из России правилам «толерантности» и оскорбляет духовный сан и звание священнослужителя Русской Православной Церкви"» Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин / купить фото С властями же проблем не возникало. На фото: губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков (слева) и вице-президент по производству Ford Джим Тетро во время презентации автомобиля Ford Focus третьего поколения на заводе Ford во Всеволожске, февраль 2008 года Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Президент и исполнительный директор компании Ford of Europe Джон Флеминг посетил открытие Московского международного автомобильного салона, который прошел в Москве в августе 2008 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В течение почти десяти лет Ford Focus возглавлял рейтинг самых продаваемых иномарок в РФ. Сегодня, когда модель уже не производят во Всеволожске, этот автомобиль продолжает фигурировать в десятке самых востребованных в стране автомобилей с пробегом. На фото: стенд марки Ford на Московском международном автосалоне в 2010 году Фото: Коммерсантъ / Николай Королев / купить фото В феврале 2011 года было объявлено о создании Ford Sollers — совместном предприятии Ford и российской компании Sollers. На фото: слева направо: председатель совета директоров, исполнительный директор Ford of Europe Стивен Одел, председатель правительства России Владимир Путин, генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим Швецов и председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимир Дмитриев на церемонии подписания соглашения о создании совместного предприятия между «Форд мотор компании» и «Соллерс», которая прошла в Московском государственном университете путей сообщения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото СП Ford Sollers выпускал во Всеволожске Mondeo и Focus, в Елабуге — Transit, Kuga, Explorer, Galaxy и C-Max, в Набережных Челнах — Ecosport и Fiesta. Кроме того, в сентябре 2015 года Ford Sollers запустил в Елабуге первый в России завод по производству двигателей иностранного бренда. На фото: завод по производству двигателей СП Ford Sollers Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Исполнительный директор компании Ford Motors Марк Филдс (слева) и генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов (справа) во время презентации кроссовера Ford EcoSport Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй слева) во время рабочей поездки в Набережные Челны посетил завод «Форд Соллерс — Набережные Челны» вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым (второй справа) и генеральным директором «Соллерс» Вадимом Швецовым (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Однако из-за спада продаж Ford объявил в марте 2019 года о решении прекратить производство в России легковых автомобилей Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Завод во Всеволожске был официально закрыт 20 июня 2019 года, за три недели до своего 17-летия. К сентябрю 2019 года его законсервировали и уволили последних сотрудников. На фото: участники митинга рабочих завода, которые пытались добиться компенсаций за увольнение по европейской схеме компании Ford с выплатой зарплаты за два года Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото В октябре 2022 года компания Ford Motor Company объявила, что финализировала сделку по выходу из СП «Форд Соллерс». В Ford пояснили, что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. Это произошло еще 2 марта, когда компания заявила о «немедленной» приостановке работы Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Как утверждают бывшие сотрудники Ford Sollers, служебную почту c доменом ford.com им отключили практически сразу после начала военной операции на Украине Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото