Мерзлый атом

По данным “Ъ”, «Газпром» обсуждает с «Росатомом» возможность строительства четырех плавучих АЭС общей мощностью 400 МВт для энергоснабжения месторождений Тамбейского кластера на Ямале. Заказ энергоблоков также рассматривает ЛУКОЙЛ. Общий потенциальный спрос на плавучие АЭС для промышленных проектов вдоль Севморпути, по оценкам «Росатома», составляет минимум 15 энергоблоков. Атомная генерация, по мнению аналитиков, необходима для энергоемких производств, например, СПГ-заводов, в условиях, когда более недоступно строительство ТЭС на импортных газовых турбинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Газпром» может заказать у «Росатома» четыре плавучих атомных энергоблока (ПЭБ) мощностью 106 МВт каждый для энергоснабжения месторождений Тамбейского кластера на Ямале, рассказали “Ъ” несколько источников, знакомых с ходом переговоров. Компании могут подписать рамочные соглашения до конца года, отметил один из них. Другой собеседник “Ъ” уточнил, что «Газпром» рассматривает возможность использования малых АЭС и в других проектах, общие потребности компании могут увеличиться вдвое.

Проекты энергоснабжения Тамбейского кластера от ПЭБов находятся «в высокой степени проработки», заявил «Интерфаксу» замглавы госкомиссии по Арктике Владимир Панов в кулуарах ПМЭФ. Замгендиректора «Росатома», глава дирекции Северного морского пути (СМП) Вячеслав Рукша заявил изданию PortNews, что строительство ПЭБ обсуждается с рядом заказчиков, но «пока реально ничего не подписано». В «Газпроме» отказались от комментариев.

Предполагается, что три ПЭБа на 320 МВт будут работать в базовой загрузке, а четвертый блок потребуется на время, когда один из трех базовых блоков будет уходить на перегрузку топлива.

Проектный уровень добычи на месторождениях Тамбейского кластера оценивается в 55 млрд кубометров газа, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. ПЭБы позволят развивать проект автономно, без строительства собственных газовых ТЭС. У крупнейших газодобывающих подразделений компании, например, у «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром добыча Ноябрьск», отмечает он, максимальное потребление мощности составляет около 300 МВт при заметно более высоком объеме добычи.

Большой объем базовой генерации мог бы понадобиться для снабжения СПГ-завода: «Газпром» допускал сжижение газа Тамбейского кластера, но базовой была концепция его отправки в Единую систему газоснабжения.

В марте замглавы дирекции СМП Максим Кулинко говорил, что «Газпрому» на перспективных проектах технологически выгоднее работать с «Росатомом», а «не строить свои газовые турбины, и за счет атомных технологий получать довольно дешевую по северным меркам электроэнергию». Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что реальная стоимость поставки с ПЭБов все еще очень высока. Целевая стоимость выработки ПЭБов составляла $110 за 1 МВт•ч, но, по оценкам аналитика, реальная цена вряд ли может составить менее $200. Однако, поскольку теперь в РФ недоступны импортные газовые турбины большой мощности, вариант атомной генерации может оказаться более перспективным.

Пока «Росатом» имеет заказ на четыре ПЭБа мощностью 420 МВт для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке. В 2021 году стоимость ПЭБов оценивалась в 190,2 млрд руб. (с НДС). В «Росатоме» говорили, что цена поставки энергии для предприятия составит 6,45 руб. за 1 кВт•ч (в ценах 2020 года) с ежегодной индексацией по инфляции.

Помимо «Газпрома» о строительстве двух малых АЭС думает ЛУКОЙЛ, говорят источники “Ъ”. «Росатом» и ЛУКОЙЛ 15 июня планировали заключить меморандум о сотрудничестве по проработке проектов ПЭБов, но подписание не состоялось. В компаниях отказались от комментариев. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на ПМЭФ заявил, что потенциальный спрос на ПЭБы в арктической зоне РФ составит минимум 15 штук. Заказчиками выступят промышленные предприятия для энергоснабжения проектов вдоль линии Севморпути.

Основным газодобывающим активом ЛУКОЙЛа является «Ямалнефтегаз» (входит в «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь»), который осваивает месторождения в районе Большехетской впадины. Газ «Ямалнефтегаза» сдается в систему «Газпрома», а также используется для собственной генерации мощностью 76,1 МВт. Источник “Ъ” в отрасли предполагает, что расширение генерирующих мощностей в партнерстве с «Росатомом», вероятно, связано с идеей монетизации газа «Ямалнефтегаза» в виде СПГ или газохимии. Хотя у ЛУКОЙЛа сейчас нет права экспорта СПГ, либерализация законодательства уже активно обсуждается.

Полина Смертина, Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов