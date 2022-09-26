Кировский завод продает турбины

По информации “Ъ”, Кировский завод ищет покупателя на свое предприятие «Киров-Энергомаш» (КЭМ), производящее паровые турбины для атомных ледоколов. Основной претендент на покупку, по данным “Ъ”,— «Росатом», продолжающий консолидировать компетенции по судостроению. Сейчас идет оценка актива, но с учетом постоянных обвинений в адрес завода из-за задержек выпуска турбин для строящихся атомных ледоколов стоимость может быть снижена. Вхождение КЭМ в контур «Росатома» выглядит логичным, говорят аналитики, поскольку позволит повысить эффективность выпуска ледоколов и плавучих энергоблоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Смольский / ТАСС Фото: Сергей Смольский / ТАСС

ПАО «Кировский завод» планирует продать свое предприятие «Киров-Энергомаш» в Санкт-Петербурге, рассказали “Ъ” источники на рынке. Несколько собеседников “Ъ” называют основным претендентом на покупку актива «Атомэнергомаш» (АЭМ, машиностроительный дивизион «Росатома»), с которым уже идут переговоры о продаже. По данным “Ъ”, активом также интересуется Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Сейчас идет оценка стоимости предприятия. ПАО «Кировский завод», по неофициальной информации, контролирует семья бывшего гендиректора группы Георгия Семененко.

КЭМ производит паротурбинные установки (ПТУ) для атомных ледоколов и плавучих АЭС, а также поставляет турбины и другое оборудование для военно-морского флота. В структуре выручки предприятия за 2021 год продукция для гражданского флота достигала 55%, для ВМФ — 38%, говорится в годовом отчете. В прошлом году, по данным СПАРК, выручка КЭМ составила 2,19 млрд руб. (минус 42% год к году), чистая прибыль — 141,1 млн руб. (плюс 92%).

В гражданском секторе ключевые заказчики КЭМ — Балтийский завод (входит в ОСК) и АЭМ. Балтзавод заказывал у КЭМ турбины для атомных ледоколов типа «Арктика» (60 МВт). ОСК неоднократно обвиняла КЭМ в срыве сроков поставки турбин, из-за чего задерживалось строительство ледоколов. ОСК до сих пор судится с КЭМ и пытается взыскать неустойки за срыв поставок.

В 2021 году КЭМ получил крупный заказ от «ОКБМ Африкантов» (входит в АЭМ): завод должен поставить четыре комплекта ПТУ по 58 МВт каждая для плавучих энергоблоков, предназначенных для энергоснабжения Баимского ГОКа (медно-золотой проект KAZ Minerals) на Чукотке. Первый комплект должен быть готов в 2023 году, остальные — в 2024, 2025 и 2027 годах соответственно. Стоимость контракта — 16,5 млрд руб., что, по мнению источников “Ъ”, еще в прошлом году было ниже экономически обоснованной цены.

Продолжающиеся судебные споры с ОСК могут значительно снизить стоимость продажи завода, говорят собеседники “Ъ”. При этом завод был модернизирован, там построен единственный в стране стенд для испытания турбин мощностью до 75 МВт, уточняют некоторые из них.

«Учитывая большой коммерческий потенциал нового продукта — ПЭБов, за который АЭМ отвечает от начала до конца,— АЭМ изучает все доступные возможности для сосредоточения мощностей по их производству и оснащению внутри дивизиона»,— сказали “Ъ” в АЭМ. Там отметили, что все работы по проекту для Баимского ГОКа «ведутся в напряженном режиме», что касается как корпусов, так и оборудования. Ситуация с производством паротурбинных установок находится на особом контроле из-за перестройки цепочек кооперации, вызванных текущей геополитической обстановкой, отметили в АЭМ. В ОСК воздержались от комментариев. На Кировском заводе на запрос не ответили.

Выручка ПАО «Кировский завод» по МСФО в 2021 году составила 41,57 млрд руб. (рост на 19% год к году), прибыль — 763 млн руб. (минус 17,6%). В структуре доходов Кировского завода доля выручки КЭМ не превышает 10%, но именно это предприятие двойного назначения, очевидно, формирует основные санкционные риски для всей группы, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, выведение КЭМ из структуры бизнеса — это логичный шаг для повышения устойчивости группы. «У Кировского завода есть другие перспективные направления, в частности есть потенциал увеличения выпуска тракторной техники: крупнейший в стране Петербургский тракторный завод имеет контракт с "Росагролизингом" на поставку 1 тыс. тракторов до конца года, что на 20% больше 2021 года»,— отмечает аналитик. Сейчас «Росатом» продолжает формировать на базе АЭМ центр компетенций, связанных с судостроением, поэтому, полагает он, консолидация ключевых активов по производству оборудования для ледоколов и ПЭБов выглядит «наиболее эффективным решением для ускорения строительства новых объектов».

Полина Смертина