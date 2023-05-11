Увольнение за достижения

Один из известнейших оперных театров России — Пермский театр оперы и балета имени Чайковского — покинули его директор Довлет Анзароков и главный дирижер Мигран Агаджанян. Господин Анзароков заявил о том, что контракт с ним был расторгнут по инициативе регионального министерства культуры. Экс-директор рассказал также, что министр культуры Пермского края Алла Платонова якобы требовала от него уволить Миграна Агаджаняна и руководителя балетной труппы Антона Пимонова. Сама Алла Платонова уход главного дирижера и причины расторжения контракта с директором не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В должности директора Пермской оперы Довлет Анзароков пробыл лишь немногим больше двух лет

Фото: Андрей Чунтомов / Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского В должности директора Пермской оперы Довлет Анзароков пробыл лишь немногим больше двух лет

Фото: Андрей Чунтомов / Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского

10 мая региональное министерство культуры и директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков расторгли контракт. Исполняющим обязанности директора назначена финансовый директор Пермской оперы Татьяна Гущина. По информации осведомленных собеседников «Ъ-Прикамье», контракт с господином Анзароковым заканчивался в 2024 году и был расторгнут досрочно.

На следующий день о намерении покинуть театр заявил главный дирижер Мигран Агаджанян. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте»: «В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди "Бал-маскарад"».

В пресс-службе министерства культуры Пермского края подтвердили информацию о расторжении контракта с директором театра, однако причины этого решения в ведомстве не комментируют. В пресс-службе Пермского театра оперы и балета уточнили, что Довлет Анзароков сообщил об уходе с должности руководителя 10 мая на встрече с сотрудниками Пермской оперы.

По информации «Ъ-Прикамье», решение о расторжении контракта с директором Пермской оперы оказалось неожиданным как для коллектива театра, так и для большинства сотрудников краевого минкульта.

Собеседник, знакомый с ситуацией, отмечает, что о готовящемся кадровом решении знал ограниченный круг сотрудников регионального министерства культуры («буквально министр и еще несколько человек»). Другой источник предполагает, что расторжение контракта могло обсуждаться перед началом майских праздников на встрече министра культуры Пермского края Аллы Платоновой и Довлета Анзарокова.

Сам господин Анзароков 11 мая написал на своей странице во «ВКонтакте», что контракт был расторгнут по инициативе регионального министерства культуры. По словам экс-директора театра, Алла Платонова советовала ему уволить главного дирижера театра Миграна Агаджаняна и руководителя балетной труппы Антона Пимонова. «Лично мне кажется, что подобные советы для успешно работающего учреждения являются не самыми конструктивными и как минимум странными. То есть я должен был убрать двух главных творческих руководителей в театре, который за 2 полных года получил 4 маски (премии "Золотая маска".— “Ъ”), выпустил множество успешных новых постановок, выступал на сценах МАМТа, Новой оперы, Большого театра, Александринского театра, планирует сейчас отправиться на большие гастроли в Мариинский театр, а в прошлом году осуществил самые большие балетные гастроли за последние несколько десятилетий на сцене Михайловского театра? Прошу прощения, но никаких резонов для этого я не видел и не вижу!

И к таким указаниям по "ведению театрального процесса" я, как человек порядочный и в целом адекватный, не готов»,— пишет господин Анзароков.

Также он отметил, что под его руководством команда театра смогла «серьезно поправить» материальное положение учреждения. «За два года театр существенно поднял свои доходы, что позволило нам увеличить состав оркестра, очень серьезно кадрово укрепить состав оперной труппы, дирижерский состав, а также поднять части сотрудников заработную плату, которая, по сути, была нищенской, за что мне, как директору, было стыдно. Мы смогли продвинуться в этом направлении и двигались бы дальше»,— настаивает экс-директор.

Алла Платонова информацию о конфликте с господином Анзароковым не прокомментировала, но поблагодарила экс-директора за работу. «Он взял на себя управление одним из лучших театров страны в очень сложный момент, смог продолжить и развить существующие здесь традиции (такие как концертные исполнения опер, большие гастроли). Его достижения бесспорны»,— сообщила госпожа Платонова «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры Пермского края Алла Платонова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Министр культуры Пермского края Алла Платонова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В данный момент нет речи о дальнейших кадровых перестановках: идут репертуарные спектакли, готовятся важные премьеры, и крайне важно создать все условия для коллектива»,— добавила министр. По ее словам, нового руководителя театра планируется представить до конца мая.

По данным «Ъ-Прикамье», сейчас основным кандидатом на пост директора театра является бывший технический директор и руководитель штаба фестиваля «Золотая маска» Анна Волк.

Выпускник композиторского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Довлет Анзароков был назначен генеральным директором Пермской оперы в июне 2021 года. На тот момент руководящий пост был вакантен после ухода Андрея Борисова, занявшего в ноябре 2020 года пост гендиректора Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

До работы в Перми господин Анзароков в разные годы был главным администратором концертного зала Мариинского театра, начальником отдела продаж в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, заместителем директора в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, начальником отдела маркетинга и продажи билетов Национального драматического театра России (Александринский театр). Он является основателем и бывшим директором санкт-петербургского Международного молодежного центра музыкального искусства.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция», член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева отмечает, что решение о расторжении контракта с руководителем Пермской оперы принималось непублично, поэтому сложно судить о его причинах. «Проблема в том, что не было какой-либо публичной оценки как художественной, так и экономико-управленческой составляющих работы театра. Непонятно, что послужило причиной этого кадрового решения, какова экономика театра, качество его менеджмента»,— говорит эксперт. «На мой взгляд, это неправильно, так как горожане должны понимать, почему уходит руководитель одного из главных театров Перми со значительным бюджетом, какова концепция развития этого учреждения. Подобные решения должны приниматься прозрачно и обоснованно»,— добавляет Надежда Агишева.

Вице-президент фонда «Центр стратегических разработок», бывший вице-премьер правительства Пермского края по вопросам культуры, спорта, туризма, образования и науки, молодежной политики Антон Клепиков считает, что частая смена руководства может помешать развитию Пермской оперы. «На мой взгляд, смена руководства каждые два-три года не позволяет разработать долгосрочную стратегию развития театра, сформировать постоянный коллектив и узнаваемый репертуар, имидж театра. Тем более что видимых причин для расторжения контракта не было: Довлет Анзароков привлекал новые кадры, под его руководством театр развивался, получал "Золотые маски". Уход главного дирижера тоже большая потеря»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников, Пермь