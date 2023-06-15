Росстат: потребительские цены с начала года выросли на 2,58%

Недельная инфляция за период 6–13 июня замедлилась до 0,05% по сравнению с 0,21% неделей ранее. При этом с начала года потребительские цены выросли на 2,58%. Это следует из доклада Росстата, опубликованного на день позже положенного из-за праздника. При этом Минэкономики оценило годовую инфляцию в 2,87% по сравнению с 2,68% неделей ранее, следует из доклада «О текущей ценовой ситуации».

За неделю упали цена на овощи на 1,3%. Традиционно инфляция замедляется летом из-за падения цен на овощи и фрукты. Упали цены на помидоры (8,1%), бананы (7,1%), капусту (5,4%), лук (2,2%). Выросли цены на морковь (6,5%), картофель (5,7%), свеклу (4,3%), яблоки (1,8%), огурцы (0,9%).

Выросли цены на мясо кур (1,8%), сахар-песок (1,1%), свинину, сосиски, сардельки (0,5%). Снизились цены на яйца куриные и крупу гречневую (0,8%), масло подсолнечное (0,7%), пшено (0,6%), муку пшеничную (0,5%). Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на цены дизельное топливо остались прежними. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета повысилась на 1,6% при том, что неделей ранее рост составлял 4,1%.

9 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако в условиях постепенного увеличения инфляции ЦБ допускает повышение ключевой ставки.

Анастасия Ларина