АвтоВАЗ вложится в локализацию

Объем инвестиций АвтоВАЗа в увеличение локализации обойдется в 3–5 млрд рублей до 2025 года включительно. К этому моменту компания, помимо кроссовера Lada X-Cross 5, намерена освоить выпуск седана класса D. Эксперты предполагают, что производство следующей модели вряд ли стартует раньше конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переход на мелкоузловую сборку на заводе «Лада Санкт-Петербург» потребует инвестиций в размере 3–5 млрд рублей. Об этом накануне сообщил журналистам президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов. «Могу сказать, что в среднесрочной перспективе, с переходом на CKD (мелкоузловая сборка.— «Ъ-СПб»), объем инвестиций будет составлять несколько миллиардов, в зависимости от глубины локализации — от 3 до 5 млрд на сегодняшний день. И это существенные инвестиции, которые лягут бременем на финансовую модель АвтоВАЗа, потребуют дополнительного увеличения кредитной нагрузки. Это 2024–2025 годы, к моменту запуска CKD этот объем инвестиций уже должен быть освоен»,— сказал глава автоконцерна.

Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев отмечает, что объем инвестиций в развитие составляет (по курсу в рублях) почти 20% стоимости завода, и не совсем понятно, во что АвтоВАЗ будет вкладывать эти средства, учитывая вполне современное состояние бывшего завода Nissan.

Господин Соколов также подтвердил, что предприятие начнет серийный выпуск автомобилей 17 июня. «Запуск предприятия произошел в кратчайшие сроки. Фактически с февраля прошло четыре месяца, и мы уже запускаем новое производство. Мы запускаем сразу конвейерное производство, и это тоже очень важно, не постовое, как многие другие проекты постовой сборки. Причем запускаем сразу со скоростью восемь автомобилей в час»,— уточнил глава компании.

Он рассказал, что до 2025 года автомобили будут выпускаться путем крупноузловой сборки (DKD), включающей в себя установку силового агрегата с приводами, системы выпуска, колес. В дальнейшем предприятие планирует выйти на следующий уровень локализации. «В 2025 году планируем перейти к CKD-сборке, минуя ступень SKD»,— сказал господин Соколов. По его словам, если цена логистики не упадет кратно, АвтоВАЗу эффективнее не вкладываться с точки зрения инвестиций в производство по принципу SKD, а переходить сразу к CKD. «И эту ступеньку мы планируем перешагнуть к 2025 году. И там уже будут сварка, окраска, сборка с возможными элементами штамповки, бамперы, передние панели»,— уточнил президент компании.

Комментируя планы завода «Лада Санкт-Петербург», господин Соколов отметил, что многое будет зависеть от рынка: «До конца этого года мы планируем собрать 10 тыс. автомобилей, будет возможность собрать больше — мы соберем больше. В следующем году мы планируем увеличить, опять же в зависимости от потребностей рынка и возможностей, количество моделей до 30–35 тыс., а к 2025 году выйти на 50 тыс. и больше. Дальше все будет зависеть от того, как будет вести себя рынок нашей страны с точки зрения восстановления спроса. Если он выйдет на предкризисные параметры 1,5 млн, тем паче 1,7–1,8 млн, то включается наш печатный станок, которым является конвейер».

В следующем году АвтоВАЗ планирует расширение модельного ряда на заводе в Санкт-Петербурге. «Вязкий переговорный процесс был связан с тем, что мы, в отличие от многих других, хотели представить нашим клиентам модели будущего. И сейчас не только с нынешним, но и с другими нашими перспективными партнерами мы ведем переговоры, чтобы представить те модели, которых нет еще даже на национальных рынках, которые не прошли сертификацию в самих странах выпуска»,— сказал господин Соколов. Он отметил, что АвтоВАЗ начнет представление этих моделей со следующего года, «потому что этих моделей еще просто нет в принципе». «До конца года или даже до февраля 2024 года они будут сертифицированы в странах наших партнеров»,— отметил президент автоконцерна, уточнив, что для сертификации в России потребуется еще три месяца.

По мнению господина Бургазлиева, три месяца — это идеальная ситуация, в реальности процесс занимает от шести до восьми месяцев, а выпуск седана петербургский завод вряд ли освоит раньше четвертого квартала 2024 года.

По словам господина Соколова, первой из моделей, которую планируется представить в России, будет седан класса D. «Такие переговоры ведутся, эта машина еще даже не сертифицирована в стране выпуска. Это автомобиль класса D, седан, очень современный, комфортный, прототип этого автомобиля есть, я его попробовал, он мне понравился. Мы ведем переговорный процесс именно под этот продукт. В лучшем случае сертификация закончится к декабрю текущего года, но скорее всего — в феврале следующего»,— поделился господин Соколов.

Он также подчеркнул, что сохранение трудового коллектива бывшего завода Nissan было одним из приоритетов АвтоВАЗа: «Ни один человек не ушел с завода по сокращению штатов, сейчас там трудится более 2000 человек. До того как в полной мере заработают все три линии (сборки, окраски, сварки), мы и предложим им работу в Тольятти, и найдем чем занять в Санкт-Петербурге».

Вячеслав Калашников