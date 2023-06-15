На ПМЭФ подписано соглашение Смольного и АО «Заслон» на 2 млрд рублей

В рамках первого официального дня работы ПМЭФ-2023 в четверг, 15 июня, в «Экспофоруме» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и АО «Заслон».

Документ, под которым поставили подписи глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик и директор по корпоративному управлению АО «Заслон» Анна Ушакова, предполагает, что в ближайшие три года компания инвестирует 2 млрд рублей в создание инфраструктуры для разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, а также в создание нового класса медицинского диагностического инновационного оборудования. Кроме этого, предприятие создаст в регионе около 200 новых рабочих мест, в том числе несколько десятков высокотехнологичных.

АО «Заслон» — один из ведущих в России разработчиков и производителей авиационного, морского и сухопутного оборудования, СВЧ схем, медицинского диагностического оборудования и т.д. Предприятие является лидером в области опытно-конструкторских работ и производства БРЭО для боевых летательных аппаратов нового поколения, а также занимает ключевые позиции в РФ по разработке и изготовлению высокотехнологичных, многофункциональных радиоэлектронных комплексов и систем для ВМФ России. Головной офис предприятия и основная производственная площадка находятся в Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте