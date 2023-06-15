А вуз и ныне там

По решениям судов двух инстанций требования Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ВЭГУ) в размере 826,8 млн руб. включены в реестр требований кредиторов Роскомснаббанка. Установлено, что в 2018 году ВЭГУ разместил в банке несколько вкладов. Конкурсный управляющий Роскомснаббанка указывал на мнимость сделок, отмечая, что академия получила эти деньги в результате схемы сомнительных операций по выводу средств самого банка, а ректор вуза Евгений Миннибаев являлся председателем совета директоров кредитной организации. Суды сочли эти доводы недоказанными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в удовлетворении жалобы на определение о включении задолженности перед ВЭГУ в размере 826,8 млн руб. в реестр требований кредиторов третьей очереди Роскомснаббанка. В 2018 году ВЭГУ заключила ряд договоров банковского вклада и по покупке векселей.

Роскомснаббанк контролировала семья предпринимателя Флюра Галлямова. В 2019 году у банка была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Регулятор сообщал, что банк привлекал средства населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Клиентам предлагали вкладываться в «краудфандинговую» платформу «Золотой запас». В 2021 году Росскомснаббанк был признан банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед 3 тыс. кредиторов оценивались в 22,1 млрд руб. На сегодняшний день, по данным АСВ, кредиторам выплачено 1,6 млрд руб., а также 17,2 млрд руб. страховых выплат из 82 млрд руб.

Временная администрация Роскомснаббанка включила требования академии в третью очередь реестра, но после банкротства конкурсный управляющий — АСВ — субординировал их (понизил очередность удовлетворения требований, что не позволяет кредитору голосовать на собраниях и принимать решения в деле о банкротстве, а выплата задолженности происходит после погашения долга перед реестровыми кредиторами). Считая действия АСВ незаконными, ВЭГУ обратилась в суд с заявлением о восстановлении в реестре требований кредиторов третьей очереди.

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия зарегистрирована в 1993 году в Уфе. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем является ректор Евгений Миннибаев (66%), по 16% у Сагита Масалимова и Наталии Разуваевой. В 2022 году чистая прибыль вуза составила 33,8 млн руб. при выручке около 105 млн руб.

АСВ, возражая, указало на аффилированность кредитора и должника, поскольку ректор академии Евгений Миннибаев с 2001 года являлся председателем совета директоров банка. По мнению конкурсного управляющего, спорные сделки «не отвечают критериям обычной хозяйственной деятельности» образовательного учреждения, заключались для предоставления банку «компенсационного финансирования под влиянием контролирующего должника лица». Также, указывает АСВ, Евгений Миннибаев обладал значительно большим объемом информации о банке по сравнению с независимыми кредиторами.

Арбитражный суд Башкирии не согласился с доводами конкурсного управляющего. Вынося в феврале текущего года решение о включении вуза в реестр требований кредиторов, он указал, что академия не связана с банком, поскольку ее нет в списках учредителей и аффилированных лиц. Кроме того, когда временная администрация банка включила задолженность перед ВЭГУ в третью очередь реестра, у нее не было сомнений относительно реальности правоотношений, а устав академии позволяет получать доходы от размещения вкладов и инвестирования, отметил суд.

АСВ подало апелляционную жалобу, в которой указало, что спорные вклады вносились во время «финансового кризиса в деятельности банка», на что указывают предписания ЦБ, о которых Евгений Миннибаев был обязан знать. Кроме того, ВЭГУ получила средства для вклада в результате проведения множества платежей внутри банка между подконтрольными ему организациями.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами арбитражного суда Башкирии, указав, что очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных лиц. Ответчик не доказал, что ВЭГУ получила деньги в результате схемы сомнительных операций по выводу средств самого банка, говорится в постановлении.

В АСВ «Ъ-Уфа» сообщили, что намерены подать кассационную жалобу.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отмечает, что «само по себе наличие аффилированности между кредитором и должником не может быть единственной причиной понижения очередности требования». При этом, отметила она, условия сделок с академией не отличались от сделок с остальными кредиторами.

Влада Шипилова