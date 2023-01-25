Дорожную карту для создания особой экономической зоны разработали в Удмуртии

В Удмуртии утвердили дорожную карту для создания в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), рассказал глава республики Александр Бречалов в Telegram. До конца 2023 года планируется оформить необходимые документы и подготовить заявку в министерство экономического развития России.

Господин Бречалов отметил, что запуск проекта привлечет в Удмуртию инвестиции, а также позволит создать новые производства и рабочие места. При этом такая территория обеспечит бизнесу инфраструктуру для быстрого старта и льготный режим налогообложения.

«Выделим около 100 гектаров в Завьяловском районе возле федеральной трассы М-7 "Волга", в 5 км от Ижевска, возле железной дороги — удобная логистика здесь решающий фактор. Дополнительно рассмотрим возможность включения в состав ОЭЗ площадей завода "ЛАДА Ижевск"»,— рассказал глава Удмуртии.

Напомним, о готовящейся заявке на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ижевск» в феврале 2022 года рассказал первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов. Прогнозируемый общий объем инвестиций к 2030 году оценивался в 30 млрд руб., а количество новых рабочих мест — 2 тыс. единиц. Отправной точкой для формирования особой экономической зоны станет индустриальный парк «Ижевск», который планировалось начать строить в 2022 году.