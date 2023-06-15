Депутат Госдумы Василий Пискарев предложил наказывать помогающих иноагентам лиц

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев предложил ввести ответственность для лиц, которые помогают иностранным агентам уклоняться от наложенных их статусом ограничений. Кроме того, как сообщили в Госдуме, Минюст начал вести единый реестр физлиц, «аффилированных с иностранными агентами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Речь идет о лицах, которые помогают иноагентам уклоняться от исполнения обязанностей и ограничений, предусмотренных законом»,— заявил господин Пискарев после заседания комиссии.

«Мы предлагаем внести дополнения в закон, которые позволят Минюсту РФ сначала предупредить, к примеру, издательство, книжный магазин или директора школы, что у вас работает иноагент. В течение месяца действует предупреждение, а затем уже наступает административная ответственность, если меры не были приняты»,— добавил он.

Предложенные поправки могут быть рассмотрены Госдумой 20 июня.

По итогам заседания комиссии по иностранному вмешательству в ее Telegram-канале был опубликован доклад о деятельности иноагентов. В докладе говорится, что с декабря прошлого года Минюст начал вести реестр физических лиц, «аффилированных с иностранными агентами». На 31 декабря в нем были сведения о 861 «аффилированном» лице. Имена этих лиц в докладе не приводятся.

Как говорится в докладе, их деятельность «проявлялась в период подготовки и проведения выборов должностных лиц, депутатов законодательных органов и муниципальных образований субъектов».

Из доклада также следует, что в 2022 году Минюст объявил иноагентами 188 человек и юрлиц — на 42,6% больше, чем годом ранее (108 имен).

Закон о создании единого реестра сведений об «иностранных агентах» и «аффилированных» с ними лицах был принят в России в марте 2022 года. Согласно этому закону, к «аффилированным» лицам должны причислять руководителей и сотрудников организаций — «иностранных агентов». В декабре того же года вступили новые ограничения для иноагентов, которые запрещают им работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры» и преподавать для несовершеннолетних.

Анастасия Ларина