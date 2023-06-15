В Нижегородской области подросток умер во время отдыха в загородном лагере

Нижегородское управление СК РФ возбудило уголовное дело после смерти 13-летнего мальчика, отдыхавшего в загородном лагере «Золотой колос» под Арзамасом. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, подросток почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Он был отправлен в инфекционную больницу в Нижнем Новгороде, но спасти его не удалось. Как выяснил «Ъ», родственники мальчика долго не давали согласия на его госпитализацию, из-за чего у ребенка наступила интоксикация организма.

Следователи намерены дать оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку, а также своевременности его транспортировки в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что сегодня, 15 июня, сразу в двух нижегородских лагерях Роспотребнадзор начал эпидемические расследования. В «Золотом колосе» на недомогание пожаловались несколько детей. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и пищевых продуктов и выявили стрептококковую инфекцию.

В лагере «Лазурный» в Выксунском районе также несколько детей пожаловались на недомогание. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Андрей Репин, Нижний Новгород