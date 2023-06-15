«Едва ли стоит ожидать ухудшения криминогенной обстановки в стране»

Мушег Балян

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий создать правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности некоторых участников специальной военной операции — граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период мобилизации или военного положения. Краснодарский адвокат Мушег Балян оценил законодательную инициативу.



«Основной причиной этой инициативы, как мне кажется, является дополнительная комплектация наших вооруженных сил. Плюс мотивация граждан, совершивших уголовные преступления, идти служить в армию по контракту. Таким образом, государство дает этим людям возможность искупить свою вину и реабилитироваться в глазах общества.

При этом освободить от уголовной ответственности предлагается граждан, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести или получили приговоры до дня вступления нового закона в силу. Следить за поведением военнослужащих с судимостью в рядах вооруженных сил должно будет командование воинских частей. Если же преступление гражданин совершит после возвращения с военной службы, то уголовную ответственность он будет нести в полной мере. А если он уже привлекался ранее, то в этом случае наказание будет даже более суровым. То есть данный законопроект ни в коей мере не противоречит целям и принципам уголовного права. Поэтому едва ли стоит ожидать какого-либо ухудшения криминогенной обстановки в стране.

Вряд ли здесь есть и какая-либо коррупционная составляющая. В законопроекте все изложено достаточно просто, прямо и прозрачно. Использовать какие-то коррупционные схемы здесь затруднительно и не имеет смысла. Нагрузки на бюджет данный законопроект не несет никакой.

Считаю, что данная инициатива отвечает тем вызовам, которые в данный момент стоят перед нашей страной. Сейчас наступило такое время, когда этот закон действительно необходим».

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