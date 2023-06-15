В Волгограде области построят завод по производству метанола

Контракт на проектирование, закупку и строительство комплекса по производству метанола в Волгограде был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Сторонами договора стали российская компания GTM One и китайская CNCEC (Китайская национальная химико-инжиниринговая группа).

Завод по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год будет расположен на территории особой экономической зоны «Химпром» в Волгограде. Общая планируемая стоимость проекта составляет более 80 млрд руб. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, метанол является одним из базовых элементов для получения различных химических продуктов, в том числе сложных пластиков и полимерных компонентов, акрилатов, биопротеинов и других.

Подписание контракта прошло при участии заместителя губернатора Волгоградской области Анны Писемской и председателя совета директоров корпорации АЕОН Романа Троценко. Последний отметил, что технологическим партнером проекта стала ведущая китайская компания по химическому строительству. Представитель CNCEC Бао Гуандун подчеркнул, что подписание договора имеет большое значение не только для двух компаний, но и для двух стран — России и Китая

Никита Маркелов