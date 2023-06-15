В Армавире в строительство завода по производству лимонной кислоты вложат 60 млн рублей

В строительство завода по производству лимонной кислоты, который станет одним из первых в России, вложат 60 млн руб. Финансировать проект будут за счет собственных и заемных средств компании ООО «Рустарк». Соответствующий документ подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор ООО «Рустарк» Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Кондратьев подчеркнул, что детали проекта обсуждались еще в 2022 году. За этот период проработаны необходимые подходы для официального подписания.

«Планируем создать более тысячи рабочих мест, несмотря на большую долю автоматизации производства. Сегодня договариваемся с учебными заведениями Армавира о подготовке специалистов на их базе»,— отмечает гендиректор ООО «Рустарк» Роман Козырев.

Строительство планируют завершить в 2027 году. В ходе работ возведут производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди, номинальная мощность каждой из которых 1200 тонн в сутки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рустарк» (прежнее название «Крахмальный завод Гулькевичский») зарегистрировано в 2001 году в поселке городского типа Красносельский Гулькевичского района. Генеральным директором является Роман Козырев. Выручка в 2022 году составляет 4,8 млрд руб. Чистая прибыль — 982,7 млн руб.

Олег Исаев

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