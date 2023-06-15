«Металл-Сервис» направит 810 млн рублей на создание производства в Нижнем Новгороде

Группа компаний «Металл-Сервис» намерена вложить 810,5 млн руб. в создание производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и собственник ГК «Металл-Сервис» Олег Тюрпенко на Петербургском международном экономическом форуме.

Основу центра составят пять участков по производству профилированного листа, деревянных паллет и поддонов, сварной сетки и по размотке арматуры. Также на предприятии планируется создать участок по обработке продукции на ленточнопильных станках. Для переработки и хранения металлопроката и другой продукции планируется создать площадку в 35 тысяч кв. м. Проект намерены реализовать к 2026 году.

По словам Глеба Никитина, сейчас областные власти совместно с инвестором прорабатывают вопрос о предоставлении господдержки.

Андрей Репин