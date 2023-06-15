Сбербанк и холдинг Alias Group подписали соглашение о сотрудничестве на 90 млрд рублей

Инвестиционный холдинг Alias Group, штаб-квартира которого находится в Краснодаре, и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сбера Фото: пресс-служба Сбера

Одним из пунктов договора является финансирование Сбербанком проектов холдинга на общую сумму не менее 90 млрд руб. Средства направят на реализацию проектов в сферах информационных технологий, девелопмента и пищепрома.

«Уверены, что все они будут востребованы на рынке и окажут позитивное влияние на социально-экономическое развитие регионов, в которых мы их реализуем»,— отметил основатель Alias Group Борис Юнанов.

Анастасия Донскова

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