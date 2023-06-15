России засчитали пропущенный сезон

По итогам первого сезона, полностью проведенного в условиях международной изоляции, Россия выпала из первой десятки таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), опустившись в ней сразу на 18-е место. Если, например, уже через год ее все-таки вернут в еврокубки, отечественный футбол все равно будет иметь в них чрезвычайно скромное по собственным недавним меркам представительство. В Лиге чемпионов же оно станет почти эфемерным: единственному российскому клубу придется пробиваться в ее групповую стадию фактически со старта квалификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная команда России по футболу на встрече с болельщиками во время чемпионата мира 2018 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Сборная команда России по футболу на встрече с болельщиками во время чемпионата мира 2018 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Обнародованная Союзом европейских футбольных ассоциаций таблица клубных коэффициентов стала одним из довольно неприятных итогов очередного сезона, увенчанного субботним финалом Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» победил «Интер», для России. Он стал первым, полностью, от старта до финиша, проведенным ею в условиях международной изоляции. От участия в международных турнирах все отечественные команды были отстранены еще весной 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Таким образом, в предыдущем сезоне санкции затронули все-таки лишь концовку, применительно к еврокубкам — стадию play-off. В текущем же сезоне российские клубы в них вообще не выступили.

В таблице коэффициентов UEFA, определяющей представительство стран в трех континентальных турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, Россия опустилась на 18-е место.

Речь идет о резком падении. В начале прошлого десятилетия она располагалась в этом рейтинге сразу вслед за «большой пятеркой» из чемпионатов-грандов — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции,— и казалось, что при удачном стечении обстоятельств может даже закрепиться внутри нее, вытеснив, например, французское первенство. Потом финансовые возможности российских клубов по различным причинам стали скромнее, как и их результаты, но по крайней мере в топ-десятке Россия держалась прочно. Именно на десятой позиции она расположилась по окончании прошлой, урезанной еврокубковой кампании.

Впрочем, о том, что Россия не просто покинет ее, а потеряет сразу несколько позиций, догадаться было несложно. Показатель, идущий в зачет таблицы коэффициентов, формируется сложением баллов, набранных страной в последних пяти еврокубковых сезонах. Так вот, отстранив Россию от еврокубков, UEFA в качестве маленького подарка начислил ей 4,333 балла за сезон минувший. Это столько же, сколько Россия получила в самой неудачной для себя в последние годы кампании двухлетней давности. Но дело в том, что по сравнению с 2022 годом она лишилась в таблице и самого удачного для себя сезона. Он открылся в 2017 году и закончился в 2018-м. Тогда российские клубы смогли добыть аж 12,6 балла. Так что компенсация оказалась недостаточной, чтобы избежать колоссальной по масштабу потери очков.

UEFA так и не отменил отстранение России. Это означает, что практически наверняка ее команды не будут выступать в еврокубках и в будущем сезоне.

При этом, если UEFA начислит ей за него те же 4,333 балла, положение точно не улучшится. «Исчезающий» из российского рейтинга через год сезон был не таким успешным, как тот, что ему предшествовал. Но все-таки пять лет назад России удалось собрать 7,853 балла. То есть она расстанется с тремя с половиной очками. Все это означает, что тем, кто привык к довольно солидному российскому еврокубковому представительству, и в случае скорого снятия санкций придется привыкать к представительству скромнейшему по недавним меркам.

Пребывание даже в нижней половине десятки гарантировало России возможность выставить в еврокубках пять клубов, два — в сверхпрестижную и сулящую большие доходы Лигу чемпионов, один — без отбора в ее групповой этап, такие доходы гарантирующий. Теперь и при условии возвращения уже через год ситуация будет совершенно иной. Квота страны в той нише, где очутилась Россия,— четыре клуба. Но половина из них отправляется в не слишком почетную Лигу конференций. Причем им даже в ней приходится перед групповым этапом проходить квалификацию, как и клубу, делегированному в Лигу Европы. А в Лигу чемпионов попадает всего одна команда. И ей нужно отбираться со второго квалификационного раунда (в этом смысле реформа турнира, который в новом формате, предусматривающем увеличение числа участников групповой стадии с 32 до 36, впервые пройдет как раз с 2024 по 2025 год, ничего не меняет), за ним следуют еще два. Шанс оступиться будет велик.

Хорошая новость заключается разве что в том, что рухнуть значительно ниже России будет так же непросто, как и подняться выше, если UEFA сохранит прежний уровень щедрости, каким бы незначительным он ни выглядел. В той части таблицы, где теперь она обитает, и полдесятка баллов за сезон — солидная сумма. Скажем, в прошедшем меньше российских 4,333 очка была добыча идущих на 19-й и 20-й позиции Хорватии и Греции, к которым никаких санкций не применяли. Другие ближайшие преследователи — Израиль, Кипр, Швеция, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия — наскребли ненамного больше. А чтобы еврокубковое представительство еще сократилось, надо опуститься ниже 33-го места. На 34-м располагается «карлик» Лихтенштейн, и до него полтора десятка баллов.

Алексей Доспехов