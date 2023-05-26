Футбол — это другое

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении российских клубов от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Иск с требованием отменить решение UEFA был подан еще в мае прошлого года четырьмя клубами Российской премьер-лиги — «Зенитом», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи». Год спустя CAS пояснил, что дискриминации в действиях UEFA нет и союз не нарушил принцип политического нейтралитета, равно как не принимал «непропорциональных или дискриминационных» решений. Ссылка истцов на то, что в ряде других видов спорта международные спортивные федерации не отстраняли россиян, признана нерелевантной ввиду особого статуса футбола, который подвержен «чрезмерной реакции толпы» на почве «расизма, национализма и религиозной нетерпимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спортивный арбитражный суд обнародовал (.pdf) мотивировочную часть решения по иску, поданному «Зенитом», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» к UEFA в мае прошлого года. Истцы просили суд отменить решение об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой UEFA (было принято вскоре после начала событий на Украине), указывая на его дискриминационный характер. Российские клубы, которые в случае успешного для них исхода дела могли получить право выступить в еврокубках, просили также об ускоренном рассмотрении дела. Эта просьба фактически была проигнорирована: резолютивная часть вердикта CAS, отвергающего претензии истцов, появилась только в январе 2023 года.

В иске заявители указывали на то, что UEFA злоупотребил своими полномочиями, нарушил признанный и UEFA, и Международным олимпийским комитетом (МОК) принцип политической нейтральности, допустил дискриминацию по признаку национальности (гражданства). Одним из наиболее значимых аргументов заявителей было указание на то, что ряд международных спортивных федераций сумели избежать отстранения россиян от участия в турнирах, что не привело ни к каким негативным последствиям.

Отметим, что в основе решения UEFA об отлучении российских клубов лежит якобы забота об обеспечении безопасности участников соревнований и зрителей.

В качестве примера заявители приводили действия, в частности, Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Обе структуры разрешили россиянам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Обе крайне негативно отреагировали на решение организаторов Wimbledon не пускать россиян, введя против турнира санкции в прошлом сезоне (в этом году Wimbledon состоится с российским участием). Но при этом никаких проблем с безопасностью ни у ATP, ни у WTA не возникло.

Однако этот довод судом был отвергнут. Суть объяснений, содержащихся в мотивировочной части, фактически сводится к тому, что «футбол — это другое». CAS, с одной стороны, признал, что аргументы истцов имеют под собой основание, с другой — сослался на то, что у UEFA «есть законный интерес в защите целостности и безопасности» соревнований, проводимых под его эгидой. При этом CAS отметил, что футбол, в отличие от ряда других видов спорта, подвержен «чрезмерной реакции толпы» на почве «расизма, национализма и религиозной нетерпимости». Так, в решении отмечается, что футбол провоцирует конфликты различных групп, что выливается в проявление жестокости вокруг матчей. Предоставленные истцами заверения Министерства иностранных дел РФ о гарантиях по обеспечению безопасности иностранных команд, случись им приехать в Россию, были отмечены в решении, но не приняты во внимание. Как следствие, CAS постановил, что применять к футболу мерки других видов спорта не стоит.

CAS также пришел к выводу, что UEFA, принимая решение об отстранении российских клубов, действовал в «исключительных и экстремальных» обстоятельствах, а значит, поступил правильно.

Аргумент истцов о том, что в аналогичных ситуациях UEFA воздерживался от столь жестких мер, понимания не нашел. В решении CAS перечисляются Израиль, Франция, Азербайджан, Армения и собственно Россия (в суде полагают, что присоединение Крыма в 2014 году тоже было военным конфликтом) как страны, участвовавшие в военных противостояниях, но избегавшие санкций со стороны UEFA. Но в CAS посчитали, что нынешний случай особенный, так что иск удовлетворению не подлежит, поскольку UEFA не нарушил принцип политического нейтралитета, равно как не принимал «непропорциональных или дискриминационных» решений.

Александр Петров