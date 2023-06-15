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Коммерсантъ FM
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IT-компания Sitronics Group будет инвестировать в Пермскую судоверфь

Сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме московское АО «Ситроникс» (Sitronics Group, входит в АФК «Система») и АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). По данным «Ъ», договор предполагает продажу «Ситрониксу» 100% долей в уставном капитале Пермской судоверфи. Точная сумма сделки не раскрывается. По информации источника, знакомого с условиями соглашения, она примерно равна цене, по которой власти Прикамья приобретали площадку обанкротившегося Верхнекамского судостроительного комплекса (ВСК), послужившего базой для создания судоверфи. Это около 300 млн руб.

ВСК обанкротился в 2015 году. В 2021-м его площадку с целью восстановления производства выкупила Корпорация развития Пермского края (КРПК, входит в холдинг из хозяйственных обществ с госучастием, центром которого является ФРПК). Комплекс был передан в управление зарегистрированного в том же году ООО «Пермская судоверфь». Учредителями этого общества стали входящее в один холдинг с ФРПК и КРПК АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (94,27% в уставном капитале) и ООО «ПНППК-Морская электроника» (5,73%). Изначально ПСВ выполняла межнавигационный ремонт судов и производила металлоконструкции для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. В прошлом году судоверфь начала строительство причалов для судов на электротяге по заказу санкт-петербургской компании «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), которая, в свою очередь, сейчас строит сами электросуда для круизной АО «ВодоходЪ». Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

Sitronics Group — вертикально интегрированный IT-холдинг, занимающийся разработкой решений для цифровой трансформации различных отраслей экономики, в том числе промышленности, судоходства и морской навигации. Также компания производит IT- и телекоммуникационное оборудование под собственным брендом, разрабатывает IoT-системы и ПО. По данным kartoteka.ru, 58,68% акций АО «Ситроникс» принадлежит ПАО «АФК "Система"», 7% — бывшему руководителю «Ситроникса», ныне президенту Российской академии наук Геннадию Красникову, 6,98% — немецкой компании «Нед Электроник ГМБХ.», по 0,8% Александру Титову и Николаю Щербакову, 0,71% Александру Рыжкину. Держатели остальных акций не раскрываются. Выручка АО «Ситроникс» в 2022 году — 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 385,6 млн руб.

В конце прошлого года стало известно, что АФК «Система» обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов.

Екатерина Артемова, Пермь

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