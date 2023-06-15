ПМЭФ-2023: ГК «А101» и правительство Ленобласти будут совместно работать над городской средой

Правительство Ленинградской области и ГК «А101» заключили на ПМЭФ-2023 соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Стороны будут работать над развитием городской среды и привлечением инвесторов в населенные пункты, где «А101» строит новые объекты.

Согласно договору, застройщик и администрация региона будут обмениваться «лучшими практиками развития городской среды и создания современной инфраструктуры, способствующей всестороннему развитию молодого поколения». Также будет вестись совместная работа по созданию новых рабочих мест и развитию коммерческой и промышленной недвижимости. В рамках соглашения Ленобласть обязуется содействовать в привлечении на территорию, которую осваивает девелопер, высокотехнологичных предприятий, а «А101» — повышать прозрачность своей работы для населения и местных органов власти.

«Новое соглашение предусматривает строительство 10 детских садов и 3 школ во Всеволожском и Ломоносовском районах, а также дает нам возможность выполняя поручение президента России Владимира Путина строить комфортное, доступное жилье и сбалансированно развивать территории, с тем, чтобы у нас были и жилье, и сопутствующие промышленные зоны, и экологические зоны для отдыха»,— прокомментировал подписание документа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Наши планы в Ленинградской области включают строительство более 200 тыс. кв. метров недвижимости в год, в том числе жилье, современные школы и детские сады, объекты сервисной инфраструктуры и легкого производства, офисы и технопарки. Губернатор и руководители профильных комитетов особенно поддержали идею строительства в регионе передовых школ, которые мы активно возводим в Москве и которые были признаны стандартом на федеральном уровне»,— заявил, в свою очередь, генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди.

ГК «А101» — инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы, входит в перечень системообразующих предприятий экономики России. За время своей работы Группа ввела в эксплуатацию более 6,3 млн кв. метров недвижимости различного назначения. В настоящее время ГК «А101» реализует в Ленинградской области два проекта комплексного развития территорий — в поселении Лаголово в Ломоносовском районе, а также во Всеволожске. Объем инвестиций в эти проекты составляет 92 млрд рублей.

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