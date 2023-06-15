В создание туристического кластера в Крыму инвестируют 110 млрд рублей

Совет министров Республики Крым, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и АО «АйСи Инвест» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве туристического кластера на полуострове. Объем инвестиций составляет 110 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба РНКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По соглашению в Ленинском районе Республики Крым планируется создать туристический кластер на территории около 100 га. На ней планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплекса, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлет, концертный зал. Помимо этого на данном участке построят общеобразовательная школа, детские сады и поликлиники.

Также предполагается реализация инвестпроекта на сумму 4 млрд руб. В рамках соглашения будет создан деловой квартал в Симферополе. Инновационное пространство рассчитано площадью 20 тыс. кв.м. На территории делового центра будут построены современный конгресс-холл, подземный паркинг, зеленые зоны и пешеходные аллеи, ресторан, фитнес-центр. Первую очередь проекта планируется запустить в конце 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «АйСи Инвест» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Общество является управляющей компанией инвестиционного мультихольдинга IC Group. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления. Генеральным директором является Павел Кузнецов. В 2022 году выручка составляет 139,7 млн руб. Чистая прибыль в 2022 году — 7,1 млн руб.

Олег Исаев

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