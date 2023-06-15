Подросток умер от интоксикации в нижегородском детском лагере

Как стало известно «Ъ-Приволжье», от интоксикации умер один из подростков из лагеря «Золотой колос», где произошла вспышка стрептококковой инфекций. Мальчику было 13 лет, мать два дня не давала согласия на его госпитализацию. Когда ребенка удалось привезти в больницу, врачи не смогли ему помочь.

Подведомственный областному министерству социальной политики лагерь «Золотой колос» в Арзамасском районе является санаторно-реабилитационным центром для несовершеннолетних.

После вспышки инфекции в лагере началось эпидемиологическое расследование. Сотрудники Роспотребнадзора начали осмотр и медицинское наблюдение детей и сотрудников лагеря. Отобраны смывы с объектов внешней среды. К виновным лицам будут приняты меры административного воздействия.

Как писал «Ъ-Приволжье», также эпидемиологическое расследование идет в лагере «Лазурный» в Выксунском районе, где несколько детей пожаловались на недомогание.

Андрей Репин