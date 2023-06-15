Массовое заболевание детей выявили в двух лагерях Нижегородской области

Несколько детей пожаловались на плохое самочувствие в лагере «Лазурный» Выксунского района. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также на недомогания пожаловались дети в арзамасском лагере «Золотой колос», там обнаружена стрептококковая инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора осматривают детей и работников, берут пробы воды и пищевых продуктов.

Проверку также организовала прокуратура Нижегородской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности создана межведомственная комиссия, сообщил губернатор Глеб Никитин. Ее возглавляет министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Елена Ковалева