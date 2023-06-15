Подоляк заявил, что одной из целей ВСУ является уничтожение мобилизованных ВС РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии еще не началось, а сейчас вооруженные силы Украины наносят удары, чтобы выявить слабые места в защите армии РФ. Одной из целей ударов ВСУ господин Подоляк назвал уничтожение как можно большего числа российских мобилизованных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: "Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление". ...Первая (цель ВСУ.— ''Ъ'') — уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию»,— сказал советник в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Господин Подоляк заявил, что вторая цель ударов ВСУ — уничтожение как можно большего количества российской техники, третья — продвижение вперед сразу на всех направлениях для создания панических настроений у российской армии.

13 июня на встрече с военными корреспондентами президент России заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Ранее он утверждал, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не достигли успеха. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов