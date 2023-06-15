«Мы делаем полную перезагрузку активов»

Какова ситуация с непрофильными активами в стране? В каких отраслях такие активы будут расти? И как с ними работать? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с президентом-председателем правления банка непрофильных активов «Траст» Александром Соколовым на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба банка «Траст» Фото: Пресс-служба банка «Траст»

— Банк «Траст» стал одним из самых заметных участников рынка M&A. Расскажите, какая сейчас формируется тенденция на рынке непрофильных активов и как происходит работа с ними.

— Тенденция сейчас такова: в экономике — внутри страны — достаточно много денег, и инвесторы ищут, куда их вложить. Естественно, когда фондовый рынок доступен довольно ограниченно, когда вера в валюты сильно пошатнулась, инвесторы пытаются находить альтернативные источники — прежде всего это бизнес. Поэтому сейчас хороший спрос на активы с хорошей маржинальностью. Мы боялись конкуренции со стороны активов, которые распродавали иностранцы, но эти риски не реализовались. То есть денег в экономике хватает и на то, чтобы покупать активы, которые продают иностранцы, уходя с нашего рынка, и на то, чтобы приобретать их внутри страны.

— А как вы работаете с этим активами? Каким-то образом упаковываете, как-то фильтруете?

— Это полная перезагрузка, поскольку мы получаем активы в стрессовом состоянии, это так называемые distressed assets.

— Какие там уровни доходности?

— Разные, у нас получается на выходе маржинальность EBITDA от 10% до 60%. Мы делаем полную перезагрузку юридического, финансового контуров активов, меняем команду, управленческую модель, то есть полностью обновляем бизнес, выводим его на отраслевые стандарты. И это уже бизнес, полностью зачищенный от всех рисков — титульных, внутренних, финансовых, — можно продавать.

— Безусловно, доверие ЦБ в этом деле сказывается. Регулятор продлил вам работу до 2027 года. Есть ли у вас какая-то стратегия до этого периода?

— Стратегия разработана, она проходит утверждение внутри банка и, соответственно, в ближайшее время будет отправлена ЦБ как предложение на следующий стратегический период. Она уже готова и четко просчитана.

— А вот градация по отраслям, где количество проблемных активов будет расти, где будет уменьшаться, с чем вы будете работать, какой у вас приоритет?

— У нас экономика находится в лучшем состоянии, чем все ожидали, и ждать где-то какого-то вала проблем и, как следствие, появления новых стрессовых активов не приходится. Поэтому мы не ожидаем, что в каких-то отраслях будет высокая концентрация.

— То есть количество будет уменьшаться, значит, цена станет расти? Вот такая парадигма существует или нет?

— Стоимость активов будет расти, потому что капитал конкурирует за маржинальные направления ведения бизнеса.