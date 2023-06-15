ПМЭФ-2023: «Балтийская промышленная компания» инвестирует 7 млрд рублей в производство металлорежущих станков

Балтийская промышленная компания (БПК) построит на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» на улице Энгельса производство тяжелого металлорежущего оборудования. Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2023.

На заводе будет выпускаться от 500 до 1 тыс. металлорежущих станков в год, которые будут поставляться на внутренний рынок и экспорт. Инвестиции в проект составят более 7 млрд рублей, запустить производство планируется в течение двух с половиной лет. «Создание станкостроительного предприятия в Санкт-Петербурге позволит вернуть утраченные компетенции по производству сложного технологического оборудования, средств производства»,— отметила гендиректор и владелец БПК Диана Каледина.

БПК является крупным производителем металлообрабатывающего оборудования. Компания занимается механической обработкой чугунного литья и основных станочных узлов, сборкой и наладкой металлообрабатывающего оборудования. Выручка БПК в 2022 году составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 424,6 млн рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ее владелицей выступает Диана Каледина.

Константин Куркин

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