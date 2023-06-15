Сальмонелла стала причиной массового отравления в Братске

Специалистами Роспотребнадзора по Иркутской области был выявлен возбудитель, ставший причиной массового отравления шаурмой в Братске в кафе «Шаурму хочу». Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства, им стали бактерии сальмонеллы.

«Нарушение санитарных требований приготовления пищи, хранения продуктов питания, несоблюдение гигиены сотрудниками, использование некачественного сырья способствуют попаданию бактерии в готовое блюдо. Аналогичные нарушения уже были найдены в кафе, после посещения которого люди обратились в учреждения здравоохранения»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, массовые отравления в Братске были зафиксированы 13 и 14 июня. По информации на 15 июня, количество пострадавших составило 62 человека. Из них госпитализировано 29, в том числе пятеро детей. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Владелец кафе Артуш Арутюнян задержан на 48 часов.

Влад Никифоров, Иркутск