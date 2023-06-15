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УЗГА разместит производство на Красногорском заводе имени Сергея Зверева

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) организует опытное производство новых видов техники на мощностях Красногорского завода имени Сергея Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Стороны планируют сформировать конструкторско-производственный кластер, сообщила пресс-служба холдинга после подписания соглашения о стратегическом партнерстве.

Конструкторско-производственный кластер будет располагаться на площади более 27 тыс. кв. м. Планируется, что он будет введен в работу в первом квартале 2024 года. По словам генерального директора КМЗ Александра Новикова, предприятие поддержит УЗГА в организации структурных подразделений и предоставит имеющиеся ресурсы.

«Сотрудничество с Красногорским заводом имени Сергея Зверева позволит нам расширить производственную кооперацию и создать крепкий задел для дальнейшего устойчивого развития и консолидации»,— отметил гендиректор УЗГА Сергей Федоров. По его словам, размещение новых мощностей на территории действующего предприятия с сильной производственной базой и инфраструктурой ускорит выполнение текущих и перспективных проектов УЗГА.

Красногорский завод имени Сергея Зверева — одно из ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. В составе «Швабе» занимается разработкой, испытанием и серийным производством приборов и систем для различных сфер применения. Находится в Московской области.

Уральский завод гражданской авиации занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Участвует в создании легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога», которые должны заменить самолеты местных воздушных линий Ан-2 и региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус.

Анастасия Таначева

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