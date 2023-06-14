ПМЭФ-2023: Сбер профинансирует Station A в «ИТМО Хайпарк»

Сбер (ПАО «Сбербанк России») подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Цифровые технологии строительства» (ЦТС, входит в группу компаний «Альфа Фаберже»). Подписание состоялось в среду, 14 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума–2023 (ПМЭФ–2023).

Station A представляет из себя три корпуса высотой 4 этажа общей площадью 16,1 тыс. кв. м с обустроенными зонами для работы, панорамными зонами отдыха и питания, а также сервисами от партнеров. В стеклянных переходах между корпусами расположены фудкорт и лаунж-зоны. Объем инвестиций в первый корпус оценивается в 1 млрд рублей.

«Реализуя этот проект инновационного пространства в технодолине "ИТМО Хайпарк" мы привносим новое в отрасль, давая возможность для развития искусственного интеллекта в сфере строительства — BIM-технологий, лазерного сканирования, стартапам в этой области»,— заявил Виталий Бахарев, директор ГК «Альфа Фаберже».

Сбер намерен кредитовать инвестиционные проекты ЦТС, в том числе строительство многофункционального комплекса Station A в технодолине «ИТМО Хайпарк» в Санкт-Петербурге. Компании будет оказан полный спектр банковских услуг, а также комплексное банковское обслуживание счетов, следует из соглашения.

ООО «ЦТС» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, использования искусственного интеллекта в сфере строительства.

Надежда Ярмула

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