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Коммерсантъ FM
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В работе мобильного приложения Райффайзенбанка наблюдаются сбои

В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Пользователям недоступны переводы по номеру телефона и между своими счетами, нестабильно загружается главная страница приложения, убедился «Ъ». Банк подтвердил информацию о сбое в уведомлении клиентам.

«У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее»,— говорится в уведомлении в приложении Райффайзенбанка. При этом детектор сбоев Brand Analytics нарушений в работе онлайн-банка не фиксирует.

Эрдни Кагалтынов

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