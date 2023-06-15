Бизнесмены выгорают

Российские предприниматели находятся на грани выгорания. Почти треть из них испытывают тревогу на фоне неопределенности, рассказали “Ъ FM” представители платформы EntSpace. Такие данные они получили по результатам опроса более 500 владельцев компаний среднего и малого бизнеса. Несмотря на выгорание и тревожность, больше половины предпринимателей планируют в течение года-трех лет реализовать новый проект или масштабировать существующий, а треть рассчитывает на кратный рост в течение ближайших двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

При этом каждый пятый опрошенный бизнесмен регулярно обращается за помощью к психологу, рассказал генеральный директор платформы EntSpace Алексей Комаров:

«Ключевая вещь, которая беспокоит предпринимателей, это нестабильность экономики, воздействие на нее на фоне происходящих процессов. Интересно, что большой процент тех, кто испытывает упадок сил. Связано это с тем, что предприниматель сейчас фактически лишился своей опоры, своей картины будущего.

Бизнесмен обычно закрывает неопределенность проектом, который строит. Будущее всегда не определено, но степень неопределенности в последнее время очень сильно увеличилась. Причем неточности институциональные, которые раньше выделялись, например, налоги внешний курс валют, сейчас сдвинулись на второй план.

Как предприниматели пытаются справиться с этим выгоранием? Первое — ищут свое окружение — это семья, близкие, родные, друзья. Спорт дает внутреннее ощущение уверенности, что ты справишься с любыми вызовами. И обучение — все-таки, когда повышается степень рисков и степень неопределенности, человек ищет новые средства, которые позволят ту неопределенность демпфировать, потому что сократить ее невозможно».

В топе стрессовых факторов у опрошенных также дефицит кадров и нехватка финансовых ресурсов. За эти пункты проголосовала почти треть предпринимателей. “Ъ FM” спросил у бизнесменов, ощущают ли они выгорание и с чем связывают такое состояние:

Евгений Ничипурук, основатель сети гастрономических баров «Раковая»: «Периодически накрывает. Но я к этому привык, уже есть свои техники борьбы с подобными состояниями. Быть в России предпринимателем — это как быть самураем. У него есть только путь, и нужно смириться со всеми его трудностями и опасностями. А сейчас это такой самурай, который еще и по минному полю идет. Мечтаю о том, чтобы произошла какая-то фиксация в экономике, и мы бы поняли: вот оно — дно, от которого можно оттолкнуться и уверенно плыть вверх». Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер инвестиционной группы Seseqar: «Очень много работы, новых проектов, потому что сегодняшняя ситуация ставит совершенно другие задачи. Любой вопрос требует больше усилий, внимания, больше концентрации, поэтому о выгорании нет даже возможности думать. Все очень зависит от человека, его внутреннего состояния. Я сейчас вижу время возможностей». Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24»: «Это обычная история для любого предпринимателя, когда случаются сложности, проблемы, настроение падает. И у всех есть свои методы — спорт, психоаналитик, друг, с которым можно поговорить, отпуск. У всех должны быть способы прохождения этой истории. Без такого навыка очень сложно заниматься бизнесом. В сегодняшнем мире любой предприниматель из любой страны может составить и пополнить примерно такой же список. Да, людей не хватает, да, есть риски с финансированием, да, инфляция большая. Я не склонен считать, что сейчас прямо идеальные времена, но они вполне себе рабочие, не худшие». Анастасия Юсина, основатель фитнес-клубов OrangeFitness и CityFitness: «Никогда не нужно тревожиться заранее, но если видишь проблему, то разумный процент беспокойства, наверное, правильная реакция предпринимателя. Тревога — это одно. Выгорание — другое. Для меня этого слова не существует, потому что, мне кажется, выгореть может тот, кто не любит свою работу. Конечно, у меня бывает усталость, стресс, с которым я справляюсь с помощью спорта. Потренируешься и так устанешь, что уже стресса не чувствуется».

В глобальном масштабе мотивация работников восстановилась после начала пандемии, однако две трети респондентов все еще страдают из-за выгорания. К такому выводу пришли исследователи американского института Gallup.

Как показал их опрос, 59% сотрудников выполняют трудовые обязанности с низкой вовлеченностью из-за стресса и слабой мотивации. Это негативно сказывается на экономических результатах компаний, в итоге глобальный рынок теряет почти $9 трлн в год.

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Яна Загоровская