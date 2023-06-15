Пермский театр оперы и балета возглавила бывший менеджер фестиваля «Золотая маска»

Генеральным директором Пермского театра оперы и балеты имени Чайковского назначена Анна Волк. Об этом сообщила пресс-служба театра. Пост гендиректора стал вакантным в мае 2023 года после увольнения тогдашнего руководителя Довлета Анзарокова. Сам господин Анзароков объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом.

Госпожа Волк окончила театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС), в разное время руководила московскими Центром драматургии и режиссуры и Театром имени Пушкина, занимала должности технического директора и руководителя штаба фестиваля «Золотая маска». Среди режиссеров, с которыми сотрудничала Анна Волк,— Марк Захаров, Эймунтас Някрошюс, Дмитрий Черняков, Деклан Доннеллан, Евгений Писарев и многие другие признанные мастера отечественного и мирового театра.

Подробнее об увольнении Довлета Анзарокова — в материале «Ъ» «Увольнение за достижения».

Константин Стерледев, Пермь