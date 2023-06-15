Двое мужчин погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области

Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области вечером 14 июня, погибли два человека, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Крушение произошло в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточнило, что погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. Один из них получил полет в качестве подарка на день рождения. Как выяснилось услуги полетов осуществлял «нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате».

Проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Виктория Колганова