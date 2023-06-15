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Коммерсантъ FM
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В ряде районов Иркутской области восстанавливают электроснабжение после сильного ветра

За прошедшие сутки на территории Иркутской области зафиксированы порывы ветра до 26 м/с, из-за чего в 405 населенных пунктах 11 районов региона было превентивно отключено энергоснабжение. По состоянию на утро 15 июня в ряде районов области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Иркутская электросетевая компания продолжает восстановительные работы в Усть-Уде, поселке Северный Осинского района, деревнях Тихое Плесо, Усть-Илга и Грузновка Жигаловского района, населенных пунктах Баруй, Горохово, Степановка, Верхний Кет, Плишкино, Пивовариха, Новолисиха, Еловый и в СНТ Иркутского района»,— говорится в заявлении регионального кабмина.

Пресс-служба сообщила, что «Облкоммунэнерго» пока не подключило электроэнергию после аварийного отключения у 1193 жителей Ангарска, Черемхово, Слюдянки, поселков Тальники Черемховского района и Бугульдейки Ольхонского района, в садоводствах на 24–28 км Байкальского тракта. Завершить восстановительные работы компания планирует к 15:00 по местному времени (10:00 мск).

Отмечается, что опасные метеорологические явления наблюдались, в частности, в Нукутском, Заларинском, Зиминском, Черемховском, Усть-Удинском, Аларском, Балаганском и Братском районах, на отдельных территориях ветер сопровождался дождем интенсивностью 16 мм.

Пресс-служба со ссылкой на Единую диспетчерскую службу сообщает, что во время комплекса опасных метеоявлений в Иркутской области упало 19 деревьев, погибших, травмированных нет, срывов крыш с кровли домов не зафиксировано.

Эрдни Кагалтынов

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