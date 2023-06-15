В Свердловской области с начала года возбудили 23 уголовных дела в отношении работников ГУФСИН

По итогам работы УСБ ГУФСИН Свердловской области с начала года было возбуждено 38 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ведомства. Из них 23 дела возбуждено в отношении девяти сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), 11 — в отношении осужденных, а четыре дела — в отношении граждан. Восемь дел было возбуждено во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ, а пять — при содействии МВД.

«Преступления, на которые идут сотрудники уголовно-исполнительной системы, в основном связаны с предоставлением осужденным необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания, а также передач в личное пользование осужденных в личное пользование средств сотовой связи за вознаграждение»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, в мае Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии №12, обвиняемому в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима.

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