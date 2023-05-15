Бывшего начальника ИК-12 Нижнего Тагила приговорили к 3,5 годам колонии

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии №12 Игорю Панкратову, обвиняемому в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В пресс-службе суда «Ъ-Урал» сообщили, что ему назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима. Также он лишен специального звания полковника внутренней службы.

Напомним, в апреле 2021 года Игорю Панкратову уже выносили приговор по данному уголовному делу. Тогда ему назначили пять лет колонии. Однако, по данным СМИ, в ноябре того же года решение суда было отменено, а дело возвращено прокурору Свердловской области. В декабре 2022 года уголовное дело в отношении экс-начальника колонии вновь поступило на рассмотрение в суд.

В 2021 году прокуратура сообщала, что Игорь Панкратов, по данным следствия, вместе со своим заместителем разработал план хищения денежных средств ИК-12. Начальник колонии приказывал сотрудникам подготавливать документы якобы для закупки плат управления, используемых в сварочных аппаратах. В свою очередь его заместитель привлек знакомого предпринимателя, с которым заключались контракты. Затем он в документах списывал платы с баланса колонии. Так, Игорь Панкратов и его заместитель с 2017 по 2019 год похитили средства ИК-12 на общую сумму более 889 тыс. руб.

После этого Игорь Панкратов приказал заместителю найти компанию, принимающую металлолом. Следствие считало, что денежные средства от реализации металлолома от демонтажа объектов ИК-12 перечислялись не на счет учреждения, а на банковскую карту замначальника колонии. С января по июль 2019 года таким образом был похищен металлолом обей стоимостью более 1,6 млн руб.

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