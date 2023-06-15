Кладбище для многодетных

Заместителя министра транспорта Саратовской области Ивана Козаченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность замглавы Энгельсского района. Региональное СКР передало в прокуратуру материалы дела о выделении многодетным семьям земельных участков в санитарно-защитной зоне кладбища. Следствие утверждает: постановление об их предоставлении подписал обвиняемый, исполнявший обязанности главы района в его отсутствие. Семьи, получившие эти и другие участки без инфраструктуры, несколько раз обращались к главе федерального СКР Александру Бастрыкину. Юристы отмечают, что решение о выделении земли не могли принять в короткий срок исполнения полномочий. На сайте районной администрации опубликовано постановление о выделении указанных участков за подписью бывшего главы района, а ныне депутата Госдумы Александра ­Стрелюхина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2018 году энгельсским районом руководил Александр Стрелюхин

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ В 2018 году энгельсским районом руководил Александр Стрелюхин

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области передал в прокуратуру дело об использовании главой органа местного самоуправления служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из иной личной заинтересованности и повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Фигурант — ныне заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко. В интересующий следствие период он занимал пост замглавы Энгельсского муниципального ­района.

«Данный эпизод преступной деятельности выявлен в ходе расследования уголовного дела о халатности сотрудников администрации района по факту предоставления земельных участков многодетным семьям в Энгельсском районе без необходимой инфраструктуры»,— уточняет пресс-служба саратовского СКР.

Следствие выяснило, что в 2018 году (точная дата или период не указаны) Иван Козаченко, исполняя обязанности главы района Александра Стрелюхина, подписал постановления о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков в СНТ «Факел» (г. Энгельс, р.п. Приволжское). Выделенные участки расположены возле местного кладбища и попадают в его санитарно-защитную зону, следовательно, имеют обременения, не позволяющие использовать их под жилую застройку. В СКР уточнили: по делу провели более 400 следственных и процессуальных действий. В ведомстве уверяют, что собрали достаточное количество доказательств для передачи в прокуратуру.

В пресс-службе минтранса сообщили «Ъ», что господин Козаченко продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее проверка прокуратуры Энгельса показала, что администрация района предоставляла многодетным семьям землю в СНТ «Факел» в период с 2014 по 2018 гг. В феврале этого года пресс-служба надзорного органа сообщала о восьми участках, расположенных возле кладбища на ул. Кавказской:

«Расстояние от границ кладбища до участков составляет от 30 до 44 м, что противоречит санитарным правилам и нормам, согласно которым, закрытые кладбища относятся к объектам V класса опасности с санитарно-защитной зоной в размере 50 м. Кроме того, в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку»,— говорится в релизе.

По результатам проверки в администрацию района внесли представление, а информацию о нарушениях передали в СКР региона. Согласно данным публичной кадастровой карты, обозначенные участки предназначены для индивидуального жилого строительства.

Среди опубликованных на сайте администрации Энгельсского района муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений есть несколько постановлений «Об утверждении перечня земельных участков с разрешенным использованием „для ИЖС“, расположенных в границах МО г. Энгельса…, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей». В каждом из них в разном количестве указаны участки, расположенные в одном массиве.

Первое из найденных постановлений за номером 93 о выделении 30 участков в СНТ «Факел» датировано 11 января 2018 года и подписано Александром Стрелюхиным.

Второе постановление № 1454 от 2 апреля о выделении 24 участков из числа перечисленных в предыдущем документе и третье, № 2746 от 15 июня, о предоставлении уже 19ти участков подписаны также господином Стрелюхиным.

Следующее постановление, от 27 сентября за номером 4378, о выделении на этот раз 18ти участков подписано и.о. главы района Татьяной Ваниной.

Постановлений за подписью Ивана Козаченко найти на сайте администрации не удалось.

„Ъ“ попытался связаться с ныне депутатом Государственной думы Александром Стрелюхиным. Выслушав вопрос, он, сославшись на занятость, сообщил, что не может говорить, а позднее перестал отвечать на звонки.

Юрист Манана Канкия сомневается в том, насколько верно органы следствия квалифицировали роль господина Козаченко в описанных событиях: «Порядок предоставления гражданам участков формируется органами местного самоуправления. Процесс отбора участка не быстрый: заместитель главы районной администрации сам не определяет, какую землю отдать, а времени, пока он исполняет обязанности главы, для такого решения недостаточно». Госпожа Канкия добавила, что при распределении участков чиновники обязаны учитывать наличие ­обременений.

В конце 2022го многодетные семьи, получившие непригодные для жизни и строительства участки в СНТ «Сливка», «Факел» и на станции Анисовка, обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Тот поручил привлечь к расследованию уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников администрации Энгельсского района наиболее опытных следователей.

В апреле этого года руководитель регионального СКР Анатолий Говорунов представил генералу юстиции очередной доклад о ходе расследования. Александр Бастрыкин назвал его работу неудовлетворительной и 19 числа отстранил от исполнения полномочий. Во время проведения служебной проверки его замещал первый зам Олег ­Мезрин.

Глава СКР поручил генерал-майору юстиции Мезрину в кратчайшие сроки предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела о халатности и создать следственно-оперативную группу из опытных ­сотрудников.

Спустя месяц следственных действий инфраструктура у граждан так и не появилась, а виновные в выделении участков не нашлись. Тогда Александр Бастрыкин предложил Олегу Мезрину сложить полномочия, и и.о. Анатолий Говорунов вернулся к прежним обязанностям.

Параллельно к руководителю федерального ведомства обращались дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья Саратовской области. Они жаловались на непредоставление квартир. По этому вопросу в региональном СУ несколько лет вели дело о халатности (293 УК РФ), фигурант — бывший министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин. После произошедших в саратовском СКР перестановок статью переквалифицировали в более тяжелую — злоупотребление полномочиями. Ее же предъявили Ивану Козаченко.

Адвокат Дмитрия Тепина Таймураз Тотиков уточнил «Ъ», что, как ему известно, расследование в отношении его клиента планируют завершить до конца июня.

По информации источника «Ъ», Анатолий Говорунов может сложить полномочия до конца месяца.

Дарья Васенина