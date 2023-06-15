Шипенко рассказал, что пропустил церемонию вручения госнаград в Кремле из-за съемок

Кинорежиссер Клим Шипенко не посетил торжественную церемонию вручения государственной премии в области литературы и искусства в Кремле, так как в это время был занят на съемках продолжения фильма «Холоп». Об этом он рассказал журналистам на Петербургском международного экономического форума (ПМЭФ).

«Был на съемках "Холопа"»,— сказал господин Шипенко (цитата по ТАСС). Он добавил, что недавно закончил съемки блока фильма в Санкт-Петербурге.

Клим Шипенко получил госпремию за заслуги в области литературы и искусства за 2022 год за съемки фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Церемония награждения прошла 12 июня в Кремле. Господин Клименко пропустил ее.

О церемонии — в материале «Ъ» «На нейтринной территории».

Олеся Павленко